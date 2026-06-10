Украинцы заявили о полном уничтожении Чонгарского моста

«Чонгарский мост уничтожен, российские власти пытаются замалчивать ситуацию…» – написал он в Telegram.

Чонгарский мост является самым коротким и удобным маршрутом между аннексированным Крымом и материковой частью Украины. Через него российские войска перебрасывали технику и боеприпасы с полуострова на южное направление фронта. Первый удар по Чонгарскому мосту был нанесен в воскресенье, 7 июня. После этого движение по переправе восстановили в реверсивном режиме. 9 июня мост повторно атаковали дроны, из-за чего движение снова приостановили.

Кроме этого, утром 10 июня в захваченной РФ части Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это вторая важная переправа, движение по которой россияне остановили за последние дни после Чонгарского моста.