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Украинцы заявили о полном уничтожении Чонгарского моста

14:26 379

В результате удара Сил обороны Украины по Чонгарскому мосту объект получил серьезные повреждения, автомобильное движение на этом участке остановлено.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, передают украинские СМИ.

«Чонгарский мост уничтожен, российские власти пытаются замалчивать ситуацию…» – написал он в Telegram.

Чонгарский мост является самым коротким и удобным маршрутом между аннексированным  Крымом и материковой частью Украины. Через него российские войска перебрасывали технику и боеприпасы с полуострова на южное направление фронта. Первый удар по Чонгарскому мосту был нанесен в воскресенье, 7 июня. После этого движение по переправе восстановили в реверсивном режиме. 9 июня мост повторно атаковали дроны, из-за чего движение снова приостановили.

Кроме этого, утром 10 июня в захваченной РФ части Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это вторая важная переправа, движение по которой россияне остановили за последние дни после Чонгарского моста.

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