Песков: Путину о взрыве доложили

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался назвать имя человека, погибшего 9 июня в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. По многочисленным сообщениям, речь шла о высокопоставленном российском военном.

Отвечая в среду на вопросы, Песков сказал: «Да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется». При этом Песков отметил, что о взрыве доложили президенту РФ Владимиру Путину, сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что российские власти впервые в случае подобного взрыва не раскрывают имя погибшего. Неизвестно даже, по какой статье возбуждено уголовное дело и каковы основные версии.

Взрыв произошел во вторник, примерно в половине шестого утра, подорван был автомобиль марки BMW Х3, погиб водитель. О личности погибшего официально не было объявлено.

Ряд телеграм-каналов, а также советник министра обороны Украины Сергей Стерненко и ряд СМИ, в том числе «Инсайдер» и «Агентство», написали, что погибший — начальник управления поставок ракет и боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Дамир Давыдов. Относительно его воинского звания есть разногласия - некоторые СМИ называют его полковником (в сети есть его фото с погонами полковника и упоминание его с этим званием), другие — генерал-лейтенантом.

Сообщается, что Давыдов жил в 200 метрах от здания, где произошел взрыв. Дом на ул.Колдунова, 10, где произошел взрыв, находится почти в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Это произошло в апреле 2025 года. Москалик в результате взрыва скончался на месте. Ранее в результате подобных покушений были убиты еще два российских генерала.

В Москве накануне произошел еще один взрыв в автомобиле. В Следственном комитете РФ 10 июня заявили, что это было покушение на сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Следствие считает, что «несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов» передала «несовершеннолетнему парню» взрывное устройство, которое тот установил на автомобиль. Оба подростка задержаны. При взрыве никто не пострадал.