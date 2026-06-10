Лавров об Армении: «Придется разбираться оперативно»

«В Ереване заявляют, что пока ни о каком выходе из Евразийского экономического союза речь не идет. Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром... Здесь придется, конечно, разбираться оперативно», - сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД РФ напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, членов правительства России о том, что с членством Армении «придется разбираться достаточно оперативно».

«Не потому, что мы не уважаем выбор армянского народа. Мы хотим знать этот выбор. Иначе невозможно реализовывать закон Армении о присоединении к Евросоюзу и оставаться в Евразийском экономическом союзе, потому что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие», - подчеркнул Лавров.