USD 1.7000
EUR 1.9628
RUB 2.3656
Подписаться на уведомления
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник
Новость дня
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник

Азербайджан введет безвиз для японцев

15:15 999

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Токио встретился со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

«Этот визит демонстрирует стремление обеих стран к дальнейшему углублению двусторонних отношений и расширению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

«Азербайджан намерен ввести безвизовый режим для всех граждан Японии»,- заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

Байрамов отметил, что данная инициатива является важным шагом с точки зрения упрощения поездок, расширения деловых связей, развития туризма и укрепления отношений между народами двух стран.

Решение суда по Али Керимли
Решение суда по Али Керимли
16:27 1204
«Слава Аллаху!»: Трамп обещает новые удары по Ирану
«Слава Аллаху!»: Трамп обещает новые удары по Ирану фото; обновлено 16:16
16:16 2352
Морские учения Азербайджана
Морские учения Азербайджана ФОТО
15:50 826
Разбился военный вертолет Пакистана: экипаж погиб
Разбился военный вертолет Пакистана: экипаж погиб новость дополнена
15:24 976
Лавров об Армении: «Придется разбираться оперативно»
Лавров об Армении: «Придется разбираться оперативно»
15:05 2470
Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
14:20 2960
Стреляют и пакистанцы
Стреляют и пакистанцы
13:35 1612
«Иран — это Вьетнам Трампа. У него два пути: капитуляция или эскалация»
«Иран — это Вьетнам Трампа. У него два пути: капитуляция или эскалация» Пейп предсказывает исход войны
9 июня 2026, 22:55 3813
Нетаньяху хочет по новой
Нетаньяху хочет по новой
13:07 1650
Турецкий дипломат пошел в батумское казино и лишился должности
Турецкий дипломат пошел в батумское казино и лишился должности
12:10 3414
Зеленский о мощных ударах по России
Зеленский о мощных ударах по России видео; фото; обновлено 12:49
12:49 7267

ЭТО ВАЖНО

Решение суда по Али Керимли
Решение суда по Али Керимли
16:27 1204
«Слава Аллаху!»: Трамп обещает новые удары по Ирану
«Слава Аллаху!»: Трамп обещает новые удары по Ирану фото; обновлено 16:16
16:16 2352
Морские учения Азербайджана
Морские учения Азербайджана ФОТО
15:50 826
Разбился военный вертолет Пакистана: экипаж погиб
Разбился военный вертолет Пакистана: экипаж погиб новость дополнена
15:24 976
Лавров об Армении: «Придется разбираться оперативно»
Лавров об Армении: «Придется разбираться оперативно»
15:05 2470
Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
14:20 2960
Стреляют и пакистанцы
Стреляют и пакистанцы
13:35 1612
«Иран — это Вьетнам Трампа. У него два пути: капитуляция или эскалация»
«Иран — это Вьетнам Трампа. У него два пути: капитуляция или эскалация» Пейп предсказывает исход войны
9 июня 2026, 22:55 3813
Нетаньяху хочет по новой
Нетаньяху хочет по новой
13:07 1650
Турецкий дипломат пошел в батумское казино и лишился должности
Турецкий дипломат пошел в батумское казино и лишился должности
12:10 3414
Зеленский о мощных ударах по России
Зеленский о мощных ударах по России видео; фото; обновлено 12:49
12:49 7267
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться