Азербайджан введет безвиз для японцев

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Токио встретился со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.
«Этот визит демонстрирует стремление обеих стран к дальнейшему углублению двусторонних отношений и расширению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.
«Азербайджан намерен ввести безвизовый режим для всех граждан Японии»,- заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.
Байрамов отметил, что данная инициатива является важным шагом с точки зрения упрощения поездок, расширения деловых связей, развития туризма и укрепления отношений между народами двух стран.