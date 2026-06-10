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«Последний звонок»: в школы направили инструкции

15:18 900

Традиционное мероприятие «Последний звонок» состоится во всех государственных общеобразовательных учреждениях 13 июня, согласно соответствующей инструкции Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

В инструкции отмечается, что в школы направлены инструкции, регулирующие порядок проведения мероприятия «Последний звонок», а с учащимися, учителями и родителями проведены соответствующие беседы по вопросам, вытекающим из данных требований.

Согласно инструкции, мероприятие должно проводиться на пришкольной территории, а в образовательных учреждениях, не имеющих такой территории, — в спортивном или актовом зале. «Последний звонок» должен начаться в 08:00, 09:00 или 10:00 утра и завершиться не позднее чем через два часа.

Учащиеся должны присутствовать на мероприятии в школьной форме. Внешний вид выпускников должен быть опрятным и соответствовать правилам внутреннего распорядка образовательного учреждения. Не допускается использование музыкальной безвкусицы.

Для мероприятия должен быть подготовлен сценарий, соответствующий национально-нравственным ценностям и состоящий из официальной и художественной частей. Открытие мероприятия должно начинаться с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего память шехидов должна быть почтена минутой молчания.

Для представителей организаций и ведомств не должны проводиться специальные подготовительные мероприятия, на столах должна находиться только питьевая вода. Вручение этим лицам подарков и букетов цветов запрещено.

Художественная часть мероприятия должна быть организована исключительно за счет внутренних возможностей школы.

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