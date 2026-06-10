Неожиданный союзник Анкары

На фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном заметно усилилось взаимодействие между Турцией и Египтом — двумя ключевыми военными игроками Ближнего Востока. Израиль внимательно следит за происходящим и выражает обеспокоенность: в Тель-Авиве считают, что сближение Анкары и Каира способно серьезно изменить расстановку сил в регионе.
Израильская газета Maariv со ссылкой на американскую разведку пишет, что сотрудничество между Каиром и Анкарой развивается негласно и включает в себя детали, которые в Вашингтоне посчитали «необычными». В опубликованном отчете говорится, что в рамках этого взаимодействия могут заключаться и крупные оружейные сделки. При этом утверждается, что Израиль особенно тревожит возможная передача Египту турецких систем ПВО для береговой охраны, хотя официальных подтверждений этому нет.
Турецкие и египетские эксперты, впрочем, подчеркивают: речь идет не о подготовке к нападению на третьи страны, а о создании оборонительного механизма, который должен сохранить баланс сил после войны с Ираном.
В беседе с haqqin.az генерал ВВС Турции в отставке Эрдоган Каракуш напомнил, что в прошлом отношения Анкары и Каира осложнялись политическими разногласиями, однако за последние годы ситуация изменилась. Генерал отметил, что Египет ранее сотрудничал с Грецией и Израилем против Турции по вопросу газовых месторождений в Восточном Средиземноморье, однако война Израиля в Газе резко обострила обстановку и подтолкнула стороны к восстановлению контактов.
По словам турецкого генерала, одной из причин нынешнего сближения Египта и Турции стало стремление Израиля продвигать проект альтернативы Суэцкому каналу. Каракуш напомнил, что в 2023 году Турция договорилась с Ираком о создании транспортно‑энергетического коридора от Персидского залива до Европы. В ответ на это на саммите G20 в Индии было объявлено о проекте маршрута из Индии через израильский порт Хайфа в Европу. Тель-Авив представил его как альтернативу Суэцкому каналу, что вызвало серьезную обеспокоенность Каира, значительная часть доходов которого зависит от Суэца. Это, по словам Каракуша, и подтолкнуло Египет к более тесному взаимодействию с Турцией.
Генерал также считает, что на сближение двух стран повлияла и напряженность между Египтом и Израилем вокруг водных ресурсов Нила. Он утверждает, что поставки Турцией беспилотников Эфиопии помешали поддерживаемым Израилем вооруженным группам попытаться взять под контроль плотины на реке. Каракуш подчеркнул, что Турция и Египет остаются двумя основными силами в Восточном Средиземноморье, а совместные военно-морские учения а сентябре 2025 года стали демонстрацией их возможностей.
По его словам, Египет проявляет интерес и к достижениям Турции в оборонной промышленности. Каир уже договорился о совместном производстве турецких беспилотников и присоединился к проекту истребителя пятого поколения KAAN. Египет закупает БПЛА Bayraktar TB2, внимательно следит за испытаниями турецкой баллистической ракеты дальностью до 6 тысяч километров и модернизацией турецкого флота.
При этом Каракуш подчеркивает: сотрудничество Анкары и Каира не направлено против других государств и носит оборонительный характер, призванный сохранить баланс сил после иранской войны.
Египетский генерал‑майор в отставке Мухаммед Абдулвахид назвал сближение двух стран естественным следствием региональных процессов. Он отметил, что сотрудничество включает совместные учения, взаимодействие в оборонной промышленности и использование турецких беспилотников. По его словам, рассматривается и возможность совместного производства военной техники как для собственных нужд, так и экспорта.
Абдулвахид подчеркнул, что заключаемые соглашения направлены на поддержание стабильности в регионе. Он также напомнил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в мае предложил создать более широкую платформу безопасности, в которую могли бы войти Турция, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан и другие страны Персидского залива, а при определенных условиях — даже Иран и Израиль. Египет, по словам генерала, относится к этой инициативе положительно. Он добавил, что уже существует четырехсторонний механизм между Турцией, Египтом, Саудовской Аравией и Пакистаном. Его участники регулярно проводят встречи и присутствовали на недавних переговорах между США и Ираном.