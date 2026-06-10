Неожиданный союзник Анкары

На фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном заметно усилилось взаимодействие между Турцией и Египтом — двумя ключевыми военными игроками Ближнего Востока. Израиль внимательно следит за происходящим и выражает обеспокоенность: в Тель-Авиве считают, что сближение Анкары и Каира способно серьезно изменить расстановку сил в регионе.

Израильская газета Maariv со ссылкой на американскую разведку пишет, что сотрудничество между Каиром и Анкарой развивается негласно и включает в себя детали, которые в Вашингтоне посчитали «необычными». В опубликованном отчете говорится, что в рамках этого взаимодействия могут заключаться и крупные оружейные сделки. При этом утверждается, что Израиль особенно тревожит возможная передача Египту турецких систем ПВО для береговой охраны, хотя официальных подтверждений этому нет.

Турецкие и египетские эксперты, впрочем, подчеркивают: речь идет не о подготовке к нападению на третьи страны, а о создании оборонительного механизма, который должен сохранить баланс сил после войны с Ираном.

В беседе с haqqin.az генерал ВВС Турции в отставке Эрдоган Каракуш напомнил, что в прошлом отношения Анкары и Каира осложнялись политическими разногласиями, однако за последние годы ситуация изменилась. Генерал отметил, что Египет ранее сотрудничал с Грецией и Израилем против Турции по вопросу газовых месторождений в Восточном Средиземноморье, однако война Израиля в Газе резко обострила обстановку и подтолкнула стороны к восстановлению контактов.

По словам турецкого генерала, одной из причин нынешнего сближения Египта и Турции стало стремление Израиля продвигать проект альтернативы Суэцкому каналу. Каракуш напомнил, что в 2023 году Турция договорилась с Ираком о создании транспортно‑энергетического коридора от Персидского залива до Европы. В ответ на это на саммите G20 в Индии было объявлено о проекте маршрута из Индии через израильский порт Хайфа в Европу. Тель-Авив представил его как альтернативу Суэцкому каналу, что вызвало серьезную обеспокоенность Каира, значительная часть доходов которого зависит от Суэца. Это, по словам Каракуша, и подтолкнуло Египет к более тесному взаимодействию с Турцией.