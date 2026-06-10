Разбился военный вертолет Пакистана: экипаж погиб

Вертолет Ми-17 вооруженных сил Пакистана потерпел крушение недалеко от Музаффарабада в пакистанском Кашмире. Весь экипаж погиб, сообщает Reuters со ссылкой на заявление военнослужащих страны.

Точное число жертв пока не известно. Пакистанские СМИ пишут, что на борту находился 21 человек. По данным межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR), причиной крушения стала техническая неисправность. Уточняется, что вертолет упал вскоре после взлета в горах.

На место аварии прибыли спасательные и поисковые группы. Для выяснения точных причин ЧП создана следственная комиссия.