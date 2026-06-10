«Слава Аллаху!»: Трамп обещает новые удары по Ирану

Американские военные уничтожили порядка 55% восстановленного Ираном за период действия режима прекращения огня военного потенциала. Об этом президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News.
По его данным, в ходе ударов в ночь на среду США уничтожили иранские радары и системы противовоздушной обороны, которые иранская сторона пыталась восстановить за время перемирия.
Между тем, как утверждает Трамп, Тегерану удалось восстановить лишь «небольшой процент» утраченного в ходе вооруженного конфликта военного потенциала, причем 55% восстановленного было разрушено последними американскими ударами.
* * * 15:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран больше не может платить по счетам.
«Фейковые СМИ отказываются сообщать о том, насколько ЭФФЕКТИВНА морская БЛОКАДА США — самая успешная блокада в истории военно-морских операций. НИЧТО НЕ ПРОЙДЕТ, пока мы этого не позволим. ЭТО СТАЛЬНАЯ СТЕНА! Иран не ведет НИКАКОГО бизнеса, не платит своим военным и по любым своим счетам и быстро превращается в НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО! Много нефти выходит наружу. Слава Аллаху!» — написал Трамп в соцсети.
Кроме того, Трамп заявил о готовности отдать приказ о новых ударах по Ирану. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По его информации, ВС США могут атаковать иранские электростанции и мосты.
*** 15:31
Иран затянул переговоры с США по мирному соглашению, считает американский президент Дональд Трамп.
«Они слишком затянули переговоры по сделке, которая была бы для них великолепной, теперь им придется заплатить», - написал американский лидер в Truth Social.
Трамп также заявил, что Иран «потерпел полное поражение»: «Иранская армия - это полный и абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют - Иран потерпел полное поражение. Иран только говорит, но ничего не делает. Задира Ближнего Востока мертв!»
Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета Apache. В свою очередь, в Корпусе стражей исламской революции Ирана утверждают, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.