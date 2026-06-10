«Слава Аллаху!»: Трамп обещает новые удары по Ирану

Американские военные уничтожили порядка 55% восстановленного Ираном за период действия режима прекращения огня военного потенциала. Об этом президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News. По его данным, в ходе ударов в ночь на среду США уничтожили иранские радары и системы противовоздушной обороны, которые иранская сторона пыталась восстановить за время перемирия. Между тем, как утверждает Трамп, Тегерану удалось восстановить лишь «небольшой процент» утраченного в ходе вооруженного конфликта военного потенциала, причем 55% восстановленного было разрушено последними американскими ударами.

* * * 15:59 Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран больше не может платить по счетам. «Фейковые СМИ отказываются сообщать о том, насколько ЭФФЕКТИВНА морская БЛОКАДА США — самая успешная блокада в истории военно-морских операций. НИЧТО НЕ ПРОЙДЕТ, пока мы этого не позволим. ЭТО СТАЛЬНАЯ СТЕНА! Иран не ведет НИКАКОГО бизнеса, не платит своим военным и по любым своим счетам и быстро превращается в НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО! Много нефти выходит наружу. Слава Аллаху!» — написал Трамп в соцсети. Кроме того, Трамп заявил о готовности отдать приказ о новых ударах по Ирану. Об этом сообщил телеканал Fox News. По его информации, ВС США могут атаковать иранские электростанции и мосты.