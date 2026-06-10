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Ученые придумали, как защитить Землю от солнечных бурь

15:32 864

Американские ученые разработали систему космической защиты от солнечных бурь под названием StormWall. Об этом пишет Descopera.ro.

В настоящее время человечество фактически бессильно перед самыми мощными вспышками на Солнце – магнитосфера справляется с большинством угроз, но не со всеми. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Space Weather, группа ученых под руководством Брайана Уолша из Бостонского университета предложила это изменить.

Концепция предусматривает вывод на геостационарную орбиту шести космических кораблей. На борту каждого – запасы бария, лития, натрия или кальция. Как отмечается в материале, как только приборы фиксируют опасный солнечный выброс, вещества распыляются в космос, где солнечный свет мгновенно превращает их в облако заряженной плазмы.

Как следует из исследования, для одной операции требуется количество вещества, соответствующее грузу примерно 20 нефтяных танкеров. После выброса плазму вернуть невозможно – каждое применение щита является одноразовым. Впрочем, как отмечают авторы, риски для окружающей среды минимальны: плазма рассеивается солнечным ветром за шесть часов и до атмосферы не доходит.

Поскольку магнитосфера охватывает всю планету, StormWall стал бы защитой для всего человечества одновременно – без привязки к конкретным странам или регионам.

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