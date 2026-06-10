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Спецпредставитель Путина взывает к инопланетянам

ФОТО
15:39 1214

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал инопланетян помочь убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.

«Дорогие инопланетяне, готовясь к контакту с человечеством, пожалуйста, продемонстрируйте свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку. Никаких похищений или допросов — просто дайте ему понять, что о нем думают люди и что он может дать надежду западной цивилизации, уйдя в отставку», - написал Дмитриев в соцсети.

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