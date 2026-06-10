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В ОДКБ решили «проучить» Армению

15:44 1679

Страны Организации Договора о коллективной безопасности решили рассмотреть применение к Армении соответствующей статьи устава организации из-за неуплаты Ереваном взносов более двух лет. Об этом объявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В день выборов в Армении мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, заявил: мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Это практически цитата, можете найти. Что в этой ситуации делать, мы это сегодня обсудили, - и уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ - ситуация, которая предусмотрена уставом организации, и мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ», - сказал Лавров на пресс-конференции в Казани по итогам СМИД ОДКБ.

Согласно статье 25 Устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет совет принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах объединения до полного погашения задолженности. 

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