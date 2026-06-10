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Морские учения Азербайджана

ФОТО
15:50 831

ВМС Азербайджана проводят тактические учения с боевой стрельбой. Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев и другие представители руководящего состава Министерства обороны понаблюдали за ходом тактических учений с боевой стрельбой, проводимых в Военно-морских силах. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Начальнику Генерального штаба было доложено, что к учениям привлечены соответствующие подразделения Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Береговой охраны Государственной пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

В соответствии с планом учений в азербайджанской акватории Каспийского моря были выполнены различные задачи по уничтожению условного противника, а также по совместным действиям с другими видами войск и вооруженными формированиями.

Основной целью учений является совершенствование навыков командиров и штабов по организации боевых операций и управлению силами, а также проверка готовности кораблей к выполнению боевых задач как самостоятельно, так и в составе тактической группы.

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