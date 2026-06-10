Как работает в Азербайджане цифровой медицинский двойник

По ее словам, сегодня во многих случаях гражданин проходит обследования в разных больницах, поликлиниках или лабораториях, в результате чего данные хранятся в отдельных системах: «Это иногда приводит к необходимости повторного сбора документов, повторного предоставления результатов предыдущих обследований или повторного объяснения своей медицинской истории. Система цифрового медицинского двойника направлена именно на сокращение такой фрагментации. Для граждан основное изменение заключается в том, что медицинская история, результаты лабораторных исследований, эпикризы, сведения о рецептах и другая клиническая информация будут поэтапно управляться в более интегрированной среде. Это поможет снизить риск нехватки информации при оказании медицинской помощи, в отдельных случаях предотвратить повторные обследования и обеспечить более последовательную организацию медицинских услуг».

Система цифрового медицинского двойника представляет собой цифровой подход, направленный на более системное, взаимосвязанное и непрерывное управление медицинскими данными гражданина. Говоря простым языком, ее цель заключается в том, чтобы предотвратить разрозненное хранение медицинской информации, формирующейся в разные периоды и в различных медицинских учреждениях, и обеспечить ее интеграцию на основе единого подхода.

Магеррамова также отметила, что система открывает для граждан новые возможности не только с точки зрения хранения данных, но и управления здоровьем: «Например, при проведении профилактических осмотров, скринингов, вакцинации или наблюдении за пациентами, требующими длительного контроля, взаимосвязанное использование данных может способствовать более проактивной организации медицинских услуг. Важно понимать, что Система цифрового медицинского двойника не является отдельной услугой. Это инфраструктурный подход, который связывает между собой существующие медицинские сервисы, усиливает обмен данными и делает взаимодействие гражданина с системой здравоохранения более удобным.

По словам Магеррамовой, интеграция данных, формируемых в различных медицинских учреждениях, на основе единого подхода является одним из ключевых направлений развития современных систем здравоохранения. Когда медицинская информация хранится на отдельных платформах или в несвязанных между собой системах, это может приводить к потере времени, недостатку информации и дублированию процессов как для граждан, так и для медицинских работников.

Одним из основных преимуществ для граждан Магеррамова назвала возможность более последовательного и взаимосвязанного использования медицинских данных: «Управление данными о проведенных в различных учреждениях обследованиях, результатах лабораторных исследований, диагнозах и эпизодах лечения в рамках единого подхода может сократить необходимость носить с собой дополнительные документы или заново собирать информацию при обращении за медицинской помощью. Особенно важным такой подход является для пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающихся в длительном наблюдении, а также для лиц, обращающихся к врачам различных специальностей. В таких случаях непрерывность данных является одним из важнейших компонентов лечебного процесса. Для врачей основным преимуществом станет формирование более полной и структурированной информационной базы для принятия решений. Наличие более широкого объёма сведений о предыдущих обращениях пациента, результатах лабораторных исследований, применявшихся методах лечения и клинической истории может способствовать принятию более обоснованных диагностических и клинических решений».

Специалист подчеркнула, что единая информационная среда также способствует более эффективному использованию ресурсов системы здравоохранения: «Сокращение количества повторных анализов, многократного ввода одной и той же информации и некоторых административных процедур может положительно сказаться как на качестве медицинских услуг, так и на общей эффективности системы. Безусловно, полная реализация этих преимуществ напрямую зависит от качества данных, масштабов интеграции, адаптации пользователей и количества медицинских учреждений, подключенных к системе. Именно поэтому цифровая трансформация должна рассматриваться не только как технологический, но и как организационный процесс изменений».