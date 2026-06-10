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В России повысили госпошлины для мигрантов

16:09 763

Дума России сегодня приняла закон, предусматривающий повышение государственных пошлин для мигрантов, включая 12-кратное увеличение пошлины за получение российского гражданства.

Согласно принятому закону, оформление гражданства России и выход из гражданства будут стоить 50 000 рублей ($695) вместо прежних 4 200 рублей ($58).

Стоимость получения вида на жительство (ВНЖ) также увеличится — с 6 000 ($83) до 30 000 ($417) рублей.

Кроме того, государственная пошлина за выдачу разрешения на работу для мигрантов будет повышена до 15 000 рублей ($208).

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