В России повысили госпошлины для мигрантов

Дума России сегодня приняла закон, предусматривающий повышение государственных пошлин для мигрантов, включая 12-кратное увеличение пошлины за получение российского гражданства.
Согласно принятому закону, оформление гражданства России и выход из гражданства будут стоить 50 000 рублей ($695) вместо прежних 4 200 рублей ($58).
Стоимость получения вида на жительство (ВНЖ) также увеличится — с 6 000 ($83) до 30 000 ($417) рублей.
Кроме того, государственная пошлина за выдачу разрешения на работу для мигрантов будет повышена до 15 000 рублей ($208).