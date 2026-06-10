Решение суда по Али Керимли

Сабаильский районный суд продлил срок содержания под стражей председателя Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.
Как сообщает haqqin.az, суд удовлетворил ходатайство, учитывая необходимость сбора дополнительных доказательств по уголовному делу. Согласно решению суда, срок ареста Али Керимли продлен еще на пять месяцев.
Напомним, Али Керимли привлечен к следствию в рамках уголовного дела, связанного с бывшим руководителем Администрации президента Рамизом Мехтиевым. Керимли предъявлены обвинения по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства) УК Азербайджана. В настоящее время по данному уголовному делу Службой госбезопасности Азербайджана проводятся широкомасштабные следственные действия.