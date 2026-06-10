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Катарские переговорщики в Тегеране

16:32 509

Катарская делегация прибыла в Тегеран для проведения переговоров и возможного заключения соглашения после консультаций с США. Об этом сообщили агентства ISNA и Reuters.

По данным иранского агентства ISNA, представители эмирата прибыли в Тегеран в среду днем. Ожидается, что стороны обсудят отношения, региональную повестку и «последние события, связанные с дипломатическим процессом прекращения навязанной США войны».

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на осведомленного чиновника отмечает, что катарские переговорщики направились в Иран после консультаций с американской стороной. Целью визита является завершение работы над соглашением между Тегераном и Вашингтоном.

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