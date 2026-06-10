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ВСУ ударили по танкеру в Черном море

17:03 494

Украинские военные в ночь на 10 июня атаковали танкер российского «теневого флота» West Horizon в акватории Черного моря. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Танкер, о котором идет речь в пресс-релизе ведомства, ходит под флагом Гвинеи-Биссау. На момент предполагаемого инцидента он действительно был в Черном море, хотя отследить его точное местоположение сложно.

Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, как минимум с 8 июня судно шло с выключенным транспондером, который в режиме реального времени позволил бы установить его местоположение. Его лишь ненадолго включили около 05:40 (06:40 по Баку) утра 10 июня.

Генштаб ВСУ уточняет, что в ходе атаки повредили винто-рулевой комплекс судна — он отвечает за маневренность судна и возможность удерживать его на заданном курсе.

Других подтверждений этой атаки нет. Российские власти эту информацию не комментировали.

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