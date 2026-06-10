«Попытка покушения»: в Москве подорвали авто сотрудника научного предприятия

Следствие установило, что взрывное устройство, которое хранилось в тайнике, забрала девушка, получившая указания от кураторов. Затем она передала его подростку, который разместил на автомобиле само взрывное устройство и GPS-трекер. Обоих подозреваемых задержали на месте. На них завели уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатки.

Взрыв автомобиля накануне на улице Введенского в Москве был «попыткой покушения» на сотрудника одного из научно-производственных предприятий в российской столице. Об этом сообщили в Следственном комитете.

СК РФ не называет личности предполагаемой жертвы планируемого покушения. В пресс-релизе ведомства его представляют как «сотрудника одного из научно-производственных предприятий».

Электромобиль Zeekr, находившийся на парковке на пересечении улиц Введенского и Бутлерова, взорвался 9 июня. В автомобиле никого не было, пострадавших в результате взрыва нет. В Следственном комитете в тот же день сообщили, что подрыв был контролируемым — в ходе проверки под машиной нашли подозрительный предмет, который «обезвредили путем детонации».

Издание «Агентство» предполагает, что речь идет о машине сотрудника технопарка НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, который находится рядом с местом взрыва машины. Этот технопарк входит в структуру «Ростеха».

Еще один взрыв автомобиля произошел накануне в подмосковной Балашихе — в квартале, построенном для военных пенсионеров. Машина BMW Х3 взорвалась, когда водитель сел в нее и начал отъезжать, он погиб на месте. Официально имя погибшего до сих пор не названо, однако телеграм-каналы утверждают, что это начальник Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России Дамир Давыдов.