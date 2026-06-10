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Kristal: В Highland Residence в продаже квартиры-студии с видом на море

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17:20 197

Kristal предлагает новую возможность для тех, кто мечтает стать владельцем квартиры в престижном жилом комплексе Highland Residence, реализуемом в одном из самых перспективных районов города. В жилом комплексе, где основная часть строительных работ уже завершена, в продажу поступили квартиры с видом на море и парк «Гянджлик» площадью 43 гектара на выгодных условиях ипотеки.

В рамках проекта представлены различные варианты квартир — от 2-комнатных студий площадью 52 кв. м до 3-комнатных квартир площадью 108 кв. м. Квартиры, расположенные в уже завершенном корпусе, предлагаются с возможностью оформления ипотеки сроком до 20 лет. Квартиры, которые будут переданы владельцам в ближайшее время, являются отличным выбором как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций.

Highland Residence расположен рядом с проспектом 8 Ноября и станцией метро «Ази Асланов», непосредственно возле парка «Гянджлик» — одной из крупнейших зелёных зон столицы. Удобное расположение комплекса обеспечивает быстрый доступ к основным направлениям города, а находящиеся поблизости школы, детские сады, клиники, фитнес-центры и различные объекты сферы услуг позволяют жителям с максимальным комфортом удовлетворять повседневные потребности.

Все квартиры в проекте сдаются с полной отделкой, выполненной в соответствии с высокими стандартами качества. В отделке используются ламинат и паркет немецкого бренда HARO, сантехнические аксессуары Grohe, итальянские обои Zambaiti Parati, электрические выключатели Gewiss, негорючая кабельная инфраструктура Prysmian, а также керамическая плитка турецкого бренда Seranit. Квартиры отличаются функциональными планировками, высоким уровнем тепло- и звукоизоляции.

Комплекс оснащён развитой инфраструктурой для комфортной жизни жителей. Здесь предусмотрены круглосуточная система безопасности, концепция безопасного двора без автомобилей, просторные зелёные зоны, детские игровые площадки, футбольные и баскетбольные поля, а также просторная подземная парковка.

Одним из главных преимуществ проекта является непосредственная близость к великолепному парку «Гянджлик», на территории которого насчитывается более 300 тысяч деревьев. Это создаёт уникальную возможность наслаждаться природой, чистым воздухом и комфортным отдыхом рядом с домом.

Проект Highland Residence, объединяющий комфортное проживание и выгодные инвестиционные возможности, предлагает отличное время для выбора квартиры уже сегодня. Для получения подробной информации о преимуществах проекта и условиях продажи вы можете обратиться в офис продаж проекта или связаться по номеру *1544.

Подробная информация: *1544

Адрес: Xətai rayonu, "Gənclik"parkının yanı

Сайт: kristal.az

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