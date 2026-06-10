Цви Зильбер комментирует для haqqin.az: Заявления Трампа об Иране не стоит воспринимать буквально...

На днях президент США Дональд Трамп в очередной раз объявил, что скоро будет заключена сделка с Ираном и в течение двух недель объявлена «полная победа» Вашингтона. В том же духе выступил и вице-президент Джей Ди Вэнс, который заявил телеканалу Fox News, что США достигнут соглашения с Ираном в своих собственных интересах, даже если это не понравится Израилю. Тем временем начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что израильская армия продолжает вести бои с «Хезболлой» на юге Ливана, уничтожая инфраструктуру группировки, включая подземные сооружения в районе Бофор, которые «Хезболла» использовала в качестве огневой базы и командного центра для управления боевыми действиями. О непростой ситуации на Ближнем Востоке haqqin.az побеседовал с израильским политологом, главным редактором «Лучшего радио» Цви Зильбером.

— Как восприняли в Израиле заявления Трампа и Вэнса о том, что в течение двух недель США заключат сделку, даже если израильтяне будут против соглашения? — У Трампа было много обещаний что-то кардинально решить за «две недели». В переводе с языка американского президента на общедоступный язык Трамп говорит: «Я сам не знаю, как быть в этой ситуации, и вообще оставьте меня в покое». Поэтому не стал бы обращать внимания на это его заявление. Что касается Джей Ди Вэнса, то его позиция в том, что Израиль втянул США в войну с Ираном, которая только в интересах израильтян. Но любому человеку, немного знакомому с отношениями Ирана и США, понятно, что в данном случае интересы США на 99% совпадают с интересами Израиля. К тому же Трамп все время повторяет, что все решения по событиям в Персидском заливе принимает он, а не Нетаньяху. — После эскалации в ночь с 7 на 8 июня представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Деффрин заявил, что Израиль готовится к затяжным боевым действиям. По его словам, операция «Рык льва» еще долго будет продолжаться… — После телефонного разговора Трампа и Нетаньяху всплеск напряженности между Израилем и Ираном утих. В Иране решили, что Трамп ни в коем случае не начнет войну, ни при каких обстоятельствах. И такая убежденность им развязывает руки. Они почувствовали полную свободу действий. Но в Ливане военные действия продолжаются, несмотря на перемирие и прекращение огня, которое объявил Трамп. «Хезболла» заявила, что не признает объявленное прекращение огня, и продолжает обстреливать север Израиля. В частности, накануне обстреляли город Кирьят-Шмона на севере Израиля. В ответ Израиль нанес удар по кварталу Дахия в Бейруте, где, судя по всему, был поражен некий командный пункт «Хезболлы». В Иране посчитали, что Израиль не будет бить по Бейруту, так как этого не разрешает Трамп. Именно удары по Бейруту стали причиной напряженного телефонного разговора между Нетаньяху и Трампом, когда глава Белого дома кричал, называл израильского премьера «гребаным психом» и так далее. Однако, когда Израиль все же нанес удар по Бейруту, Иран решил показать, что ситуация очень взрывоопасная и могут сорваться ирано-американские переговоры. Он обстрелял север Израиля, потом подключились хуситы, которые атаковали центральные израильские районы. В ответ ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам в Тегеране, Исфахане, Керманшахе и других городах. Среди целей был и университет в Тегеране, аффилированный с КСИР, где проводились военные разработки. Также был уничтожен нефтехимический завод, где производили продукцию двойного назначения. Затем выступил Трамп и сказал, что обе стороны хотят как можно скорее объявить прекращение огня. После этого напряженность спала. Но хуситы заявили, что теперь они будут блокировать израильский порт Эйлат, который в общем-то уже долгое время стоит практически пустой. Хуситы также обещали нападать на все корабли, связанные с Израилем, которые проходят по Баб-эль-Мандебскому проливу или следуют в израильский порт Эйлат. Они уверяют, что будут атаковать корабли до тех пор, пока Израиль не прекратит «агрессию» против Газы, Ливана и, разумеется, Ирана. В такой ситуации ЦАХАЛ, как и любая другая армия, должен быть готов к затяжной войне. Но сейчас идет скорее психологическая война, противостояние нарративов. С обеих сторон звучат воинственные заявления. Инцидент можно считать исчерпанным, пока одна из сторон не даст другой стороне повода для атак.

— Трамп утверждает, что очень скоро будет заключено мирное соглашение с Ираном, и США объявят о своей победе. На каких условиях может быть такое соглашение? — Трамп надеется, что Иран откажется от ядерной программы и выполнит другие требования США, включая разблокировку Ормузского пролива. Он также уверен, что это соглашение одобрит и Нетаньяху, который не пойдет против воли американского президента. По большому счету это так и есть. И если Трамп не хочет продолжать большую войну, то, я думаю, она не продолжится. С другой стороны, уже истекают 60 дней, которые Трамп отвел на переговоры с Ираном. Очень может быть, что Трамп таким образом намекнул Ирану, что, мол, чрезмерное затягивание переговорного процесса приведет к возобновлению войны. Данная версия тоже имеет право на существование. Потому что именно по истечении 60 дней Израиль нанес удары по Ирану. Вполне возможно, что сейчас наступила фаза затишья. Так часто бывает, когда есть план, но события развиваются совершенно по другому пути. — Штаб командования «Хатам аль-Анбия» предупредил, что Иран будет обстреливать Израиль за «нарушение прекращения огня» в Ливане. В случае продолжения атак на «ось сопротивления» (так в Иране называют проиранскую, антиизраильскую и антизападную военно-политическую коалицию) КСИР даст «более жесткий и сокрушительный ответ». То есть Иран и Израиль согласны, что в Ливане и Иране это одна война? — Нет. Ни Израиль, ни Трамп не хотят соглашаться на то, что в Ливане и Иране одна война. В Ливане это чисто дело Израиля; что касается Ирана, то там всем руководит Дональд Трамп. Однако Иран поставил знак равенства между этими конфликтами, с чем Израиль совершенно не согласен. Тут идет война идеологий, пропаганды. Если режим в Иране не может победить в реальной войне, то старается победить хотя бы по телевизору, где заявляет о сокрушительной победе над США и сионистами. Все 14 иранских баллистических ракет были сбиты на дальних подлетах, они никуда не попали. Но по телевидению власти Ирана заявляют, что попали по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Это абсолютное вранье. Осколками сбитой ракеты были повреждены несколько домов в Самарии, никто не пострадал, поэтому говорить о том, что Иран наносит Израилю какой-то сильный ущерб, это чистой воды психологический трюк. Власти в Тегеране врут без остановки, они объявляют о своей победе только потому, что выжили в 40-дневную войну. Но вопрос в том, в каком виде они выжили. Ведь в Иране уже не режим аятолл, а военная диктатура КСИР. Не знаю, насколько они привержены религии, но в любом случае это совершенно другой режим. Сейчас страной руководит третий эшелон власти, какие-то пенсионеры и ветераны КСИР, потому что Израиль ликвидировал всю правящую верхушку Ирана. И теперь они пытаются изобразить из себя грозный и сильный политический режим. А реальные гражданские власти фактически отстранены от управления страной и принятия решений. Власть сконцентрирована в руках десяти генералов КСИР. Мы знаем поименно девять из них, десятый остается неизвестным, но, думаю, его в конце концов вычислят. В этой истории еще не поставлена точка, потому что еще не сказал свое слово иранский народ. Мы видели массовые протесты в январе этого года. С того времени в Иране ничего не улучшилось, а наоборот, ситуация значительно ухудшилась: колоссальная безработица, отсутствие электроэнергии, воды, безумная инфляция. Половина 90-миллионного населения живет ниже черты бедности, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы бедствующий народ консолидировался вокруг режима. Да, власти организовывают какие-то демонстрации, выводят своих лоялистов на митинги. Свержение режима – это некий исторический процесс, который должен созреть, происходить изнутри иранского общества и не может совершиться ударами авиации с воздуха. Мы уверены, что иранский народ вновь выйдет на улицы. Трамп об этом не говорит, потому что по закону США президент не имеет права менять режимы в других странах, но я думаю, он все равно на это прицеливается.

— А история с Николасом Мадуро разве не смена власти? — В Венесуэле режим остался на месте, власть перешла к вице-президенту, то есть ближайшему человеку Мадуро. Сам Мадуро был схвачен как наркоторговец, совершивший преступления перед Соединенными Штатами. Но венесуэльский режим в общем-то устоял. Но я думаю, в любом случае это приведет к смене режима в Венесуэле, возвращению оппозиционного лидера Марии Корины Мачадо. Что касается Ирана, то выдвинутые Трампом требования к властям этой страны несут в себе идеологический заряд. Если иранский режим согласится на отказ от ядерной программы, ограничение ракетной программы, откажется от поддержки прокси, то, разумеется, это будет восприниматься как его серьезное поражение. — Но, судя по сообщениям СМИ, на столе переговоров остались лишь два требования – отказ от ядерной программы и открытие Ормузского пролива… Верховный лидер Моджтаба Хаменеи против выдачи обогащенного урана третьей стороне, никаких ограничений в разработке баллистических ракет, а вопрос отказа от поддержки прокси вообще не может быть предметом обсуждений... — Вопрос открытия Ормузского пролива — это не требование, не уступка Трампу, а возвращение статуса свободного международного судоходства, и таковым он останется. Трамп говорит, что он прежде всего должен убедиться в том, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Для него это самый принципиальный вопрос. Во время своего недавнего интервью Трамп сказал, что ему наплевать на предстоящие в ноябре промежуточные выборы, самое главное — предотвратить возможность Ирану создать ядерное оружие. Трамп представляет перемирие следующим образом: Иран деблокирует Ормузский пролив, США снимают блокаду иранских портов, и иранцы передают свой обогащенный уран американцам. Соответственно, после этого уже начинаются переговоры по поводу всего остального. Американцы даже не готовы размораживать иранские активы, хранящиеся в банках разных стран. Сейчас идут разговоры о том, что американцы хотят передать эти деньги в качестве компенсации странам Персидского залива. Но думаю, что эти разговоры носят характер дополнительного психологического давления на Иран. Вряд ли американцы решатся на такой шаг, хотя все может быть. Если Тегеран согласится на любое из этих требований, это будет означать признание своего поражения. А такие идеологизированные, фанатичные режимы не могут признать свое поражение. Однозначно принятие требований Трампа приведет к падению режима в ИРИ. А если они не согласятся на эти требования, то терпение Трампа тоже не бесконечно, и в конце концов американский президент и Израиль вернутся к боевым действиям.