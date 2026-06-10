USD 1.7000
EUR 1.9628
RUB 2.3656
Подписаться на уведомления
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник
Новость дня
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник

Грандиозные развлечения возвращаются вместе с Azərlotereya

18:00 696

Законный организатор лотерей и оператор спортивных ставок в Азербайджане — компания Azərlotereya — этим летом вновь представляет яркий, динамичный и полный эмоций проект.

Интерактивная летняя кампания Şans Karvanı 2, объединяющая музыку, развлечения и подарки, в этом году стартует в Баку и охватит 14 городов и районов страны. Первое мероприятие состоится 13 июня на Бакинском бульваре и пройдет в сопровождении концертной программы.

В течение месяца Şans Karvanı будет путешествовать по различным регионам, встречая жителей каждой остановки увлекательными играми, шоу-программами и приятными сюрпризами. Участники мероприятий смогут провести время в праздничной атмосфере, а также получить шанс выиграть смартфоны, подарочные карты и другие ценные призы.

В рамках Şans Karvanı 2 в разных регионах будут представлены игры различных форматов. Правила и механика игр могут отличаться в зависимости от города. Маршрут каравана разработан с учетом динамики и особенностей регионов, а информация о следующих остановках будет опубликована на официальных каналах компании.

Проект также предоставляет участникам возможность испытать удачу в таких тиражных играх, как Beşdə 5, «4+4» и Super Keno, где доступны крупные денежные выигрыши и джекпот на сумму более 1 800 000 манатов.

Более подробную информацию о Şans Karvanı 2 можно получить на официальном сайте и страницах Azərlotereya в социальных сетях.

Турция с Арменией переходят от теории к практике
Турция с Арменией переходят от теории к практике
19:56 74
Салех Самедов больше не председатель старейшин
Салех Самедов больше не председатель старейшин
19:18 490
Президента Колумбии могут отстранить от должности
Президента Колумбии могут отстранить от должности
18:58 476
Неожиданный союзник Анкары
Неожиданный союзник Анкары Эрдоган комментирует для haqqin.az
15:32 5009
Крушение военного вертолета в Пакистане: погиб 21 человек
Крушение военного вертолета в Пакистане: погиб 21 человек обновлено 17:40
17:40 2134
Решение суда по Али Керимли и другим
Решение суда по Али Керимли и другим обновлено 18:20
18:20 3039
«Слава Аллаху!»: Трамп обещает новые удары по Ирану
«Слава Аллаху!»: Трамп обещает новые удары по Ирану фото; обновлено 16:16
16:16 3779
Морские учения Азербайджана
Морские учения Азербайджана ФОТО
15:50 1331
Лавров об Армении: «Придется разбираться оперативно»
Лавров об Армении: «Придется разбираться оперативно»
15:05 3761
Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
14:20 3973
Стреляют и пакистанцы
Стреляют и пакистанцы
13:35 1877

ЭТО ВАЖНО

Турция с Арменией переходят от теории к практике
Турция с Арменией переходят от теории к практике
19:56 74
Салех Самедов больше не председатель старейшин
Салех Самедов больше не председатель старейшин
19:18 490
Президента Колумбии могут отстранить от должности
Президента Колумбии могут отстранить от должности
18:58 476
Неожиданный союзник Анкары
Неожиданный союзник Анкары Эрдоган комментирует для haqqin.az
15:32 5009
Крушение военного вертолета в Пакистане: погиб 21 человек
Крушение военного вертолета в Пакистане: погиб 21 человек обновлено 17:40
17:40 2134
Решение суда по Али Керимли и другим
Решение суда по Али Керимли и другим обновлено 18:20
18:20 3039
«Слава Аллаху!»: Трамп обещает новые удары по Ирану
«Слава Аллаху!»: Трамп обещает новые удары по Ирану фото; обновлено 16:16
16:16 3779
Морские учения Азербайджана
Морские учения Азербайджана ФОТО
15:50 1331
Лавров об Армении: «Придется разбираться оперативно»
Лавров об Армении: «Придется разбираться оперативно»
15:05 3761
Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
Эпштейн: «Карабах» – тюркский топоним, а «Нагорный» – имперский
14:20 3973
Стреляют и пакистанцы
Стреляют и пакистанцы
13:35 1877
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться