Грандиозные развлечения возвращаются вместе с Azərlotereya

Законный организатор лотерей и оператор спортивных ставок в Азербайджане — компания Azərlotereya — этим летом вновь представляет яркий, динамичный и полный эмоций проект.

Интерактивная летняя кампания Şans Karvanı 2, объединяющая музыку, развлечения и подарки, в этом году стартует в Баку и охватит 14 городов и районов страны. Первое мероприятие состоится 13 июня на Бакинском бульваре и пройдет в сопровождении концертной программы.

В течение месяца Şans Karvanı будет путешествовать по различным регионам, встречая жителей каждой остановки увлекательными играми, шоу-программами и приятными сюрпризами. Участники мероприятий смогут провести время в праздничной атмосфере, а также получить шанс выиграть смартфоны, подарочные карты и другие ценные призы.

В рамках Şans Karvanı 2 в разных регионах будут представлены игры различных форматов. Правила и механика игр могут отличаться в зависимости от города. Маршрут каравана разработан с учетом динамики и особенностей регионов, а информация о следующих остановках будет опубликована на официальных каналах компании.

Проект также предоставляет участникам возможность испытать удачу в таких тиражных играх, как Beşdə 5, «4+4» и Super Keno, где доступны крупные денежные выигрыши и джекпот на сумму более 1 800 000 манатов.

Более подробную информацию о Şans Karvanı 2 можно получить на официальном сайте и страницах Azərlotereya в социальных сетях.