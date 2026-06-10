Свалить Пашиняна не вышло. В ход идет тяжелая артиллерия?

В Грузии и России отнеслись по-разному к парламентским выборам в Армении 7 июня. Не дожидаясь окончания подсчета голосов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе одним из первых поздравил Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор». В Москве с официальными поздравлениями и признанием итогов выборов не торопятся. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «важно дождаться официальных итогов голосования». Несмотря на то что результаты подсчета 100% голосов были объявлены утром 8 июня, окончательные итоги обнародуют только 14 июня. В Ереване не только решают вопрос с тем, войдет ли в парламент набравшая на «пороге» проходных 4% голосов третья пророссийская партия — «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. В окружении Пашиняна явно дают возможность властям России «сохранить лицо» после общей неудачи пророссийских политических сил на выборах. При этом в РФ подают сигналы о готовности выстраивать отношения с Ереваном «с учетом реальных шагов армянского руководства». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, которая одновременно оценила выборы как прошедшие в обстановке «жестких репрессий против оппозиции и с вмешательством Запада». А генеральный секретарь СНГ и экс-глава Службы внешней разведки РФ Сергей Лебедев заявил, что «заверения победителей в дружбе с Россией нас радуют, в верности СНГ — тоже».

Обращает на себя внимание, что в целом тема армянских выборов очень быстро стала уходить из российского информационного пространства. Не было информации и о новых ограничительных мерах против армянского экспорта в РФ. Если учесть, что уже принятые Россельхознадзором и Роспотребнадзором ограничения на экспорт армянских фруктов, овощей, цветов, минеральной воды и алкогольных напитков являются «временными» и бьют, прежде всего, по связанным с РФ армянам, то их вполне могут постепенно «по-тихому» отменить. Тем более что их ввели явно с надеждой как-то повлиять на итоги выборов — абсолютно не оправдавшейся. Предложения «наказать» Армению и окончательно разорвать с ней все отношения в РФ после выборов звучат лишь от крайних московских «имперцев». В частности, известный своей давней поддержкой армянских экстремистов и реваншистов бизнесмен Константин Малофеев утром 9 июня опубликовал в соцсетях свой пост «ПРО АРМЕНИЮ», в котором выступает за полный разрыв с Ереваном: «Очередная маленькая провинция Российской Империи, гордо назвавшая себя «государством», решила оторваться от своих основ. 49,81% – для «Гражданского договора». Аресты и суды – для оппонентов. Закономерный итог работы с республиками по принципу «Мы им все, они нам – ничего». Такие отношения надо заканчивать. Мы ни на кого не давим. Владимир Путин сказал: наши друзья должны определиться сами. Что ж, они определились. Это больше не братское государство. А значит – разрыв всего. Без исключений, без сожалений. Аннулировать русское гражданство всем обладателям двойного. Взыскать 100 млн долларов долга, которые Пашинян пытается списать на недостаточные поставки оружия (зачем оружие трусам?), свернуть все инвестпроекты (Россия вложила не менее 4 млрд долларов), отменить все существующие в рамках ЕАЭС льготы. Когда народ снесет Пашиняна, то надо протянуть армянам руку и подставить плечо. А до тех пор – пусть договариваются с Азербайджаном и просят помощи у Франции». Такие как Константин Малофеев в РФ обычно озвучивают «жесткие» сценарии. Но на них Кремль, как правило, сразу не идет, пытаясь найти компромисс. С Арменией, где Никол Пашинян в результате выборов сохранил свою власть, а пророссийская оппозиция получила достаточно значимое представительство в парламенте, позволяющее ей блокировать конституционные инициативы правительства, скорее всего, так и будет.

В самой Армении большинство населения, судя по всему, прекрасно понимает, что ждет их государство в случае, если они с опорой на Москву «снесут Пашиняна». А затем как «благодарные подданные Российской империи» будут участвовать в геополитическом противостоянии Кремля и Запада. Следствием станет неизбежная война и катастрофа для армян, которых вдали от своих границ РФ защитить просто не сможет. Тем более в условиях, когда, развязав войну в Украине, Москва не может обеспечить безопасность своих граждан уже на международно признанной территории РФ, особенно в приграничье Курской, Белгородской и Брянской областей. По факту, голосуя за Пашиняна, армяне голосовали не столько «против России» или «за Европу», сколько за мир.