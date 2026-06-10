Закир Гасанов и Вучич

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Сербию встретился с президентом этой страны Александаром Вучичем.
Как сообщили в Минобороны Азербайджана, на встрече также присутствовал посол Азербайджана в Белграде Камиль Хасиев.
Отмечается, что стороны обсудили перспективы развития сотрудничества двух стран в военной отрасли, в частности в оборонной промышленности.
После встречи министр обороны посетил мемориальный комплекс «Слободиште» в городе Крушевац, возложил венок к памятнику жертвам Второй мировой войны.