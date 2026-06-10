Дорога, которую построил Абдулхамид II, пойдет через Азербайджан в Европу...

Турция и Саудовская Аравия накануне подписали два отдельных меморандума о взаимопонимании, направленных на расширение сотрудничества в сфере железнодорожных и других транзитных проектов. Ранее haqqin.az сообщал, что Анкара уже достигла договоренностей с Сирией и Иорданией о восстановлении исторической Хиджазской железной дороги и продолжает переговоры с Саудовской Аравией.

По соглашению, подписанному министром транспорта Турции Абдулкадиром Уралоглу и его саудовским коллегой Салехом бин Нассером аль‑Джассером, Эр‑Рияд стал последней страной, подтвердившей участие в восстановлении исторической железнодорожной линии. На церемонии в столице Саудовской Аравии Уралоглу подчеркнул важность бесперебойной работы торгово‑логистических цепочек в регионе после войны между США и Ираном. Он также отметил, что Анкара намерена активизировать транспортные маршруты через Сирию, Иорданию и Ирак. Как ранее писал haqqin.az, Турция еще в прошлом году представила концепцию восстановления Хиджазской железной дороги, которая когда‑то соединяла Стамбул с мусульманскими святынями в Саудовской Аравии. В долгосрочной перспективе планируется продлить линию до Омана и Индийского океана. Однако, по мнению экспертов, за инициативой Анкары стоит стремление создать альтернативный торговый коридор в обход Ормузского пролива, который контролирует Иран. Анкара этого не скрывает: в ходе визита в Эр‑Рияд министр Уралоглу прямо намекнул на формирование альтернативного маршрута. Специалисты считают, что восстановление Хиджазской железной дороги может превратить Турцию в ключевой транзитный узел между Европой и странами Персидского залива — в крупную логистическую платформу, где сходятся энергетические и торговые маршруты. В апреле Турция уже подписала трехстороннее соглашение с Сирией и Иорданией об интеграции транспортных систем.

Соглашение с Саудовской Аравией охватывает не только восстановление Хиджазской линии, но и сотрудничество во всех видах транспорта — автомобильном, морском, воздушном и мультимодальном. Документ предусматривает развитие дорожной инфраструктуры, унификацию технических стандартов, цифровизацию и координацию транспортных коридоров. Кроме того, Турция совместно с Сирией работает над проектом «Четыре моря — девять коридоров», который должен связать Персидский залив, Ближний Восток, Кавказ и Центральную Азию с Европой. В рамках долгосрочной концепции Турция стремится стать крупным торгово‑логистическим центром, объединяющим Средиземное, Черное, Каспийское моря и Персидский залив посредством морских, железнодорожных, автомобильных и трубопроводных маршрутов. Сообщается, что маршрут, выходящий в Европу, охватит Азербайджан, Турцию, Армению, Ирак, Сирию, Катар, Иорданию, Оман, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Турецкие эксперты подчеркивают особую роль Баку: столица Азербайджана рассматривается как отправная точка каспийского сегмента проекта. Возможность подключения через Каспий Центральной Азии еще больше усиливает значение Азербайджана.