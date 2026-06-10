Дорога, которую построил Абдулхамид II, пойдет через Азербайджан в Европу...

Турция и Саудовская Аравия накануне подписали два отдельных меморандума о взаимопонимании, направленных на расширение сотрудничества в сфере железнодорожных и других транзитных проектов. Ранее haqqin.az сообщал, что Анкара уже достигла договоренностей с Сирией и Иорданией о восстановлении исторической Хиджазской железной дороги и продолжает переговоры с Саудовской Аравией.
По соглашению, подписанному министром транспорта Турции Абдулкадиром Уралоглу и его саудовским коллегой Салехом бин Нассером аль‑Джассером, Эр‑Рияд стал последней страной, подтвердившей участие в восстановлении исторической железнодорожной линии. На церемонии в столице Саудовской Аравии Уралоглу подчеркнул важность бесперебойной работы торгово‑логистических цепочек в регионе после войны между США и Ираном. Он также отметил, что Анкара намерена активизировать транспортные маршруты через Сирию, Иорданию и Ирак.
Как ранее писал haqqin.az, Турция еще в прошлом году представила концепцию восстановления Хиджазской железной дороги, которая когда‑то соединяла Стамбул с мусульманскими святынями в Саудовской Аравии. В долгосрочной перспективе планируется продлить линию до Омана и Индийского океана. Однако, по мнению экспертов, за инициативой Анкары стоит стремление создать альтернативный торговый коридор в обход Ормузского пролива, который контролирует Иран. Анкара этого не скрывает: в ходе визита в Эр‑Рияд министр Уралоглу прямо намекнул на формирование альтернативного маршрута.
Специалисты считают, что восстановление Хиджазской железной дороги может превратить Турцию в ключевой транзитный узел между Европой и странами Персидского залива — в крупную логистическую платформу, где сходятся энергетические и торговые маршруты. В апреле Турция уже подписала трехстороннее соглашение с Сирией и Иорданией об интеграции транспортных систем.
Соглашение с Саудовской Аравией охватывает не только восстановление Хиджазской линии, но и сотрудничество во всех видах транспорта — автомобильном, морском, воздушном и мультимодальном. Документ предусматривает развитие дорожной инфраструктуры, унификацию технических стандартов, цифровизацию и координацию транспортных коридоров.
Кроме того, Турция совместно с Сирией работает над проектом «Четыре моря — девять коридоров», который должен связать Персидский залив, Ближний Восток, Кавказ и Центральную Азию с Европой. В рамках долгосрочной концепции Турция стремится стать крупным торгово‑логистическим центром, объединяющим Средиземное, Черное, Каспийское моря и Персидский залив посредством морских, железнодорожных, автомобильных и трубопроводных маршрутов.
Сообщается, что маршрут, выходящий в Европу, охватит Азербайджан, Турцию, Армению, Ирак, Сирию, Катар, Иорданию, Оман, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Турецкие эксперты подчеркивают особую роль Баку: столица Азербайджана рассматривается как отправная точка каспийского сегмента проекта. Возможность подключения через Каспий Центральной Азии еще больше усиливает значение Азербайджана.
По данным источников, США, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ уже дали зеленый свет финансированию масштабной инициативы. Однако эксперты отмечают, что в ближайшей перспективе наиболее реалистичным проектом, способным стать альтернативой Ормузу, остается именно Хиджазская железная дорога. При этом в Анкаре не скрывают, что в будущем она станет частью более крупного проекта «Четыре моря — девять коридоров».
Легендарная Хиджазская железная дорога начала строиться в 1900 году по инициативе османского султана Абдулхамида II, мечтавшего соединить Стамбул с Меккой. Название дорога получила от региона Хиджаз на западе Аравийского полуострова, где расположены города Мекка и Медина. Строительство велось невероятно быстрыми темпами и финансировалось за счет пожертвований мусульман из Индии, Боснии и других регионов. Главной целью проекта, который в Европе называли «безумной идеей султана», было облегчить паломничество в Мекку и укрепить контроль Османской империи над прилегающими территориями. Линия также имела стратегическое значение для переброски войск. Однако дорога постоянно подвергалась диверсиям со стороны арабских повстанцев под руководством британского разведчика Томаса Эдварда Лоуренса, известного как «Лоуренс Аравийский». С началом Первой мировой войны в 1914 году строительство остановилось, дорога так и не дошла до Мекки, завершившись в Медине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который считает Абдулхамида II своим кумиром, уже реализовал ряд проектов, вдохновленных идеями 34‑го османского султана — среди них тоннель Овит между Эрзерумом и Ризе, железнодорожная линия «Мармара» под Босфором и Евразийский тоннель. Эрдоган неоднократно пытался возродить Хиджазскую железную дорогу, но войны на Ближнем Востоке и сопротивление Запада долгое время делали это невозможным. Однако, по мнению экспертов, война с Ираном и превращение Ормузского пролива в гордиев узел заставили и западные страны, и государства Залива вновь обратиться к проекту, задуманному более века назад.