Президента Колумбии могут отстранить от должности

Президент Колумбии Густаво Петро может быть отстранен от должности до 21 июня. Об этом сообщила колумбийская газета El Tiempo.

Согласно информации, председатель комиссии по обвинениям Палаты представителей Конгресса Колумбии Глория Арисабалета распорядилась отстранить от должности президента в качестве обеспечительной меры.

Отмечается, что подобные меры в отношении Петро уже рассматривались ранее, однако каждый раз они отклонялись из-за сомнений в их юридической силе и правомерности.

По данным издания, 9 июня комиссия начала в отношении Петро два дисциплинарных расследования по поводу его возможной причастности к политической агитации в преддверии выборов. Речь в том числе идет о его выступлении в региональном парламенте, содержавшем нападки на оппозицию.

Источники утверждают, что данное решение, принятое парламентарием от партии главы государства, может открыть президенту Петро возможность гораздо более активно участвовать в кампании в поддержку кандидата в президенты от его коалиции «Исторический пакт» Ивана Сепеды. Это связано с тем, что решение освободило бы его от ограничений, налагаемых занимаемой должностью.

Президентские выборы в Колумбии состоялись 31 мая 2026 года. Второй тур пройдет 21 июня. Сам Петро не имеет права баллотироваться на второй срок подряд. По итогам предварительного голосования, Сепеда набрал 40,9% голосов, уступив представителю оппозиционной партии «Твердо за Родину» Абелардо де ла Эсприэлье, - тот лидирует с 43,7% голосов.