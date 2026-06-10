Салех Самедов больше не председатель старейшин

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по уголовному делу, расследованному Службой государственной безопасности (СГБ), в отношении бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой подсудимый Салех Самедов дал показания. В них он признал себя частично виновным.

Следующее судебное заседание назначено на 1 июля.

Отметим, что С. Самедову предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. 13 мая 2025 года он был освобожден от должности председателя Совета старейшин Имишлинского района.