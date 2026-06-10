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Каковы основные преимущества новой модели обучения?

19:38 193

Новая профильная модель обучения, охватывающая 10-11-е классы, призвана более эффективно организовать подготовку учащихся к высшему образованию в рамках школы.

Главная цель — обеспечить приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для поступления в высшие учебные заведения, посредством усовершенствованного процесса обучения, организованного непосредственно в школе, без необходимости дополнительной подготовки.

Ссылаясь на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (MÜTDA), сообщаем, что новая модель обучения способствует укреплению академической роли школы на уровне среднего образования и более эффективной организации процесса подготовки учащихся к высшему образованию в рамках школы.

В поступлении по новой модели могут участвовать учащиеся 10-го и 11-го классов.

Основные преимущества новой профильной модели обучения заключаются в следующем:

- учебная среда, ориентированная на улучшение академических результатов;

- систематическая и бесплатная организация подготовки абитуриентов;

- квалифицированный преподавательский состав;

- организация ежемесячных пробных экзаменов;

- кружки, позволяющие учащимся развивать творческие способности, лидерские качества и социальные навыки, а также получать академическую подготовку.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в соответствующее региональное управление образования.

Отметим, что на прошлой неделе был объявлен прием учащихся в общеобразовательные учреждения, где в 2026/2027 учебном году будет применяться новая профильная модель обучения.

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