Турция с Арменией переходят от теории к практике

Как сообщает газета Yeni Şafak, Турция и Армения намерены перейти к практическим мерам в рамках процесса нормализации отношений. На первом этапе планируется запуск пограничного перехода Алиджан (Ыгдыр), впоследствии может быть открыт и переход Акьяка (Карс).

После открытия КПП планируется возобновление автомобильного сообщения и переход на прямую торговлю. Анкара и Ереван рассчитывают увеличить объем двусторонней торговли с $300–350 млн до $1 млрд.

Открытие турецко-армянской границы может стать одним из наиболее значимых региональных событий последних лет.

Помимо роста двусторонней торговли, данный шаг способен повысить связанность Южного Кавказа с европейскими и ближневосточными рынками, а также создать дополнительные возможности для реализации региональных транспортно-логистических проектов.