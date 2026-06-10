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Турция с Арменией переходят от теории к практике

19:56 1934

Как сообщает газета Yeni Şafak, Турция и Армения намерены перейти к практическим мерам в рамках процесса нормализации отношений. На первом этапе планируется запуск пограничного перехода Алиджан (Ыгдыр), впоследствии может быть открыт и переход Акьяка (Карс).

После открытия КПП планируется возобновление автомобильного сообщения и переход на прямую торговлю. Анкара и Ереван рассчитывают увеличить объем двусторонней торговли с $300–350 млн до $1 млрд.

Открытие турецко-армянской границы может стать одним из наиболее значимых региональных событий последних лет.

Помимо роста двусторонней торговли, данный шаг способен повысить связанность Южного Кавказа с европейскими и ближневосточными рынками, а также создать дополнительные возможности для реализации региональных транспортно-логистических проектов.

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