Трамп: Для Ирана все кончено

Более 200 коммерческих судов безопасно преодолели этот путь. Этот невероятно успешный результат достигнут потому, что Ормузский пролив КОНТРОЛИРУЮТ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, а НЕ Иран. Их армия разбита, а их экономика уничтожена. Для Ирана всё кончено! Благодарю за внимание к этому вопросу».

«В прошлом месяце я приказал нашим Великим Вооруженным силам США провести секретную миссию по поддержке нефтяных танкеров и других коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить, что результатом этих усилий стало то, что более 100 МИЛЛИОНОВ баррелей нефти благополучно прошли через пролив и попали на открытый рынок.

«Фельдмаршал и премьер-министр Пакистана (Асим Мунир и Шахбаз Шариф) — отличные ребята. Мы удержали их от войны с Индией», - отметил Трамп.

По словам президента США, он может нанести удары по иранским электростанциям и мостам.

Трамп также заявил, что «на днях» американцы ночью вывезли из Ирана 22 судна с нефтью.

«Мы вывезли миллионы баррелей нефти. Никто об этом не знает. Знаете, кто тоже об этом не знает? Иран — по крайней мере, до этого момента.

На днях ночью мы вывезли 22 судна. Они шли без огней, потому что у них нет радаров... Именно поэтому нефть сейчас стоит 85–90 долларов за баррель, а не 250», - сказал американский лидер.