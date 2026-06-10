USD 1.7000
EUR 1.9628
RUB 2.3656
Подписаться на уведомления
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник
Новость дня
КСИР: Поражены 70% целей на базах США, сбит американский беспилотник

Трамп: Для Ирана все кончено

обновлено 22:14
22:14 1067

Президент США Дональд Трамп рассказал о «секретной операции» США в Ормузском проливе

«В прошлом месяце я приказал нашим Великим Вооруженным силам США провести секретную миссию по поддержке нефтяных танкеров и других коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить, что результатом этих усилий стало то, что более 100 МИЛЛИОНОВ баррелей нефти благополучно прошли через пролив и попали на открытый рынок.

Более 200 коммерческих судов безопасно преодолели этот путь. Этот невероятно успешный результат достигнут потому, что Ормузский пролив КОНТРОЛИРУЮТ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, а НЕ Иран. Их армия разбита, а их экономика уничтожена. Для Ирана всё кончено! Благодарю за внимание к этому вопросу».

*** 21:16 

США дали Ирану «передышку» по просьбе Пакистана, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Фельдмаршал и премьер-министр Пакистана (Асим Мунир и Шахбаз Шариф) — отличные ребята. Мы удержали их от войны с Индией», - отметил Трамп.

По словам президента США, он может нанести удары по иранским электростанциям и мостам.

Трамп также заявил, что «на днях» американцы ночью вывезли из Ирана 22 судна с нефтью.

«Мы вывезли миллионы баррелей нефти. Никто об этом не знает. Знаете, кто тоже об этом не знает? Иран — по крайней мере, до этого момента.

На днях ночью мы вывезли 22 судна. Они шли без огней, потому что у них нет радаров... Именно поэтому нефть сейчас стоит 85–90 долларов за баррель, а не 250», - сказал американский лидер.

США ударили по индийцам. Индийцы возмущены
США ударили по индийцам. Индийцы возмущены
21:47 659
Трамп поздравил Пашиняна
Трамп поздравил Пашиняна
21:38 654
Трамп: Для Ирана все кончено
Трамп: Для Ирана все кончено обновлено 22:14
22:14 1068
Трамп о конфликте между Турцией и Израилем
Трамп о конфликте между Турцией и Израилем
20:30 1835
Цви Зильбер комментирует для haqqin.az: Заявления Трампа об Иране не стоит воспринимать буквально...
Цви Зильбер комментирует для haqqin.az: Заявления Трампа об Иране не стоит воспринимать буквально...
17:45 1916
Зеленский о мощных ударах по России
Зеленский о мощных ударах по России видео; фото; обновлено 12:49
12:49 8602
Турция с Арменией переходят от теории к практике
Турция с Арменией переходят от теории к практике
19:56 1936
Бывший лидер имишлинских аксакалов признал себя частично виновным
Бывший лидер имишлинских аксакалов признал себя частично виновным
19:18 1613
Президента Колумбии могут отстранить от должности
Президента Колумбии могут отстранить от должности
18:58 994
Неожиданный союзник Анкары
Неожиданный союзник Анкары Эрдоган комментирует для haqqin.az
15:32 6268
Крушение военного вертолета в Пакистане: погиб 21 человек
Крушение военного вертолета в Пакистане: погиб 21 человек обновлено 17:40
17:40 2646

ЭТО ВАЖНО

США ударили по индийцам. Индийцы возмущены
США ударили по индийцам. Индийцы возмущены
21:47 659
Трамп поздравил Пашиняна
Трамп поздравил Пашиняна
21:38 654
Трамп: Для Ирана все кончено
Трамп: Для Ирана все кончено обновлено 22:14
22:14 1068
Трамп о конфликте между Турцией и Израилем
Трамп о конфликте между Турцией и Израилем
20:30 1835
Цви Зильбер комментирует для haqqin.az: Заявления Трампа об Иране не стоит воспринимать буквально...
Цви Зильбер комментирует для haqqin.az: Заявления Трампа об Иране не стоит воспринимать буквально...
17:45 1916
Зеленский о мощных ударах по России
Зеленский о мощных ударах по России видео; фото; обновлено 12:49
12:49 8602
Турция с Арменией переходят от теории к практике
Турция с Арменией переходят от теории к практике
19:56 1936
Бывший лидер имишлинских аксакалов признал себя частично виновным
Бывший лидер имишлинских аксакалов признал себя частично виновным
19:18 1613
Президента Колумбии могут отстранить от должности
Президента Колумбии могут отстранить от должности
18:58 994
Неожиданный союзник Анкары
Неожиданный союзник Анкары Эрдоган комментирует для haqqin.az
15:32 6268
Крушение военного вертолета в Пакистане: погиб 21 человек
Крушение военного вертолета в Пакистане: погиб 21 человек обновлено 17:40
17:40 2646
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться