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США ударили по индийцам. Индийцы возмущены

21:47 665

Правительство Индии выразило решительный протест в связи с атакой Военно-морских сил США на нефтяной танкер Settebello, в результате которой пострадал экипаж из 24 индийских граждан.

Как сообщает The Times of India, заместитель секретаря МИД Индии Нагарадж Найду вызвал временного поверенного в делах США Джейсона Микса, чтобы заявить о неприемлемости подобных действий против гражданского судна.

В результате ракетного удара по танкеру, следовавшему под флагом Палау, были ранены 2 члена экипажа, 21 индийский моряк спасен, трое числятся пропавшими без вести. Индийская сторона призвала к немедленной деэскалации конфликта в регионе и восстановлению свободы судоходства в международных водах.

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