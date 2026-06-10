Президент Финляндии отказался от предложения Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли европейского переговорщика с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что представлять интересы Европы на возможных переговорах должна группа E3 — Франция, Германия и Великобритания. «Лично я не рассматриваю себя в качестве представителя в этом вопросе. Думаю, важно, чтобы инициативу взяли на себя крупные игроки, а именно Франция, Германия и Великобритания», — сказал Стубб. При этом, по его мнению, такие страны, как Финляндия или Норвегия, вполне могут способствовать переговорам в фоновом режиме.

Стубб также подчеркнул необходимость начать диалог с Кремлем. «Сейчас Украина находится в сильной военной, политической и экономической позиции. Поэтому я считаю, что Европе давно пора связаться с российским руководством, а точнее с президентом Путиным, и начать дипломатические переговоры», — добавил финский президент.

Заявление Стубба прозвучало после того, как председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко в интервью MTV Uutiset выразил желание видеть именно финского лидера европейским представителем на переговорах о прекращении огня. «Я бы выбрал на эту должность президента Финляндии Александра Стубба. Во-первых, он отличный дипломат, он умеет вести переговоры и стратегически взаимодействовать с президентом Соединенных Штатов (Дональдом Трампом)», — заявил Мережко.

Как сообщал Bloomberg 4 июня, ключевые союзники Украины — Германия, Франция и Великобритания (так называемая «евротройка») — совместно с Киевом разрабатывают план по вовлечению России в переговоры с целью прекращения войны. В Европе видят возможность заставить Путина начать обсуждение мирного соглашения, учитывая тупик на поле боя (российская армия второй месяц подряд теряет территории) и успешные удары украинских дронов по объектам в России. Источники Reuters также отмечали, что «окно для диалога с Россией понемногу открывается».