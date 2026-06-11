Иран идет ва-банк

Новые действия Ирана против Израиля на этой неделе стали одним из наиболее «дерзких» шагов Тегерана за последние годы и сигнализируют о возможном изменении подхода в региональном противостоянии, передает CNN. Ранее конфликты в основном велись через посредников и ограниченные ответные операции, однако нынешние удары, по оценке телеканала, могут означать расширение границ прямого столкновения.

В Тегеране заявляют, что отвечают на удары Израиля по региональным союзникам. «Мы перевернули с ног на голову существующее на бумаге соглашение о прекращении огня», - заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, добавив: «Пока не появится подлинная готовность к укреплению доверия, реакция Ирана останется прежней». Иран также предупреждает о готовности к дальнейшей эскалации, тогда как США и Израиль рассматривают его действия как прямую угрозу региональной стабильности и нарушение прежних договоренностей о деэскалации.

По данным CNN, нынешняя динамика отражает более широкий сдвиг в иранской стратегии - от сдерживания к более активному использованию военной силы и регионального влияния. В то же время представители США и израильские официальные лица предупреждают, что такие действия могут привести к расширению конфликта за пределы текущих зон противостояния.

Аналитики, цитируемые CNN, отмечают, что обе стороны все чаще действуют исходя из логики прямого давления, что повышает риск более масштабной региональной эскалации.

На этом фоне издание Axios пишет, что Иран отклонил предложение Катара об организации трехсторонней встречи с США для обсуждения нерешенных вопросов.

«Иранские и американские официальные лица в течение последних двух дней провели параллельные переговоры с катарскими посредниками в Дохе, сообщает региональный источник. Катарцы пытались организовать трехстороннюю встречу для прямых переговоров по оставшимся разногласиям, но иранцы ответили отказом», — пишет портал.

«Сделка все еще на столе, но президент (Трамп) готов заставить иранцев заплатить высокую цену, если они продолжат тянуть время и медлить», — заявил американский чиновник.