Россия готовит 115 тысяч солдат

Россия активно создает новую военную инфраструктуру у границ стран Северной Европы и Балтии и планирует разместить там до 115 тысяч военнослужащих. К такому выводу пришли шведская телерадиокомпания SVT и норвежская телерадиокомпания NRK в рамках совместного расследования.

На основе спутниковых снимков были выявлены новые казармы, склады боеприпасов и концентрация военной техники в нескольких местах — в Печенгском районе примерно в десяти километрах от границы с Норвегией, в Петрозаводске и Сапёрном у границы с Финляндией, в Луге недалеко от Пскова, а также в Калининградской области.

База в Печенгском районе, которая сейчас может разместить около 7 000 военнослужащих, после завершения ремонтных работ сможет принять до 17 000 человек. По оценке командующего армией Финляндии Паси Велимяки, численность российских войск у финской границы может увеличиться с нынешних 20 000 до 80 000 военнослужащих. Как отмечают SVT и NRK, совокупный потенциал всех этих объектов позволяет разместить до 115 000 военнослужащих на североевропейском и балтийском направлениях.

«Это угроза, к которой мы должны относиться серьезно. Мы не считаем, что все это делается лишь для демонстрации силы. Речь идет о создании потенциала, который в будущем позволит вести крупномасштабный конфликт против НАТО», — руководитель Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон.

По мнению аналитиков, Москва планирует укомплектовать эти объекты личным составом после того, как завершится наиболее интенсивная фаза войны, начатой Россией против Украины.

«Пока Россия занята Украиной, прямые военные угрозы невелики. Однако ситуация может быстро измениться, если в Украине наступит пауза», — предупредил командующий силами НАТО в странах Балтии и Польше генерал-майор Брайан Ниссен.

Не скрывал своей обеспокоенности и командующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен:

«Если Россия действительно наращивает силы до тех масштабов, о которых сама заявляет, а снимки показывают, что именно этим она и занимается, то военная угроза для Норвегии возрастет».