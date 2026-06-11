Президент Колумбии обвинил Израиль в «нацизме»

Президент Колумбии Густаво Петро, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, обвинил Израиль в действиях, которые, по его словам, напоминают миру о «эпохе нацизма».

Петро говорил о гибели тысяч людей в секторе Газа и заявил, что «масштабы трагедии невозможно скрыть за политическими или экономическими интересам, и это возвращает человечество в эпоху нацизма».

В ходе заседания представитель США раскритиковал риторику колумбийского президента, заявив, что Вашингтон осуждает антисемитские высказывания и любые заявления, преуменьшающие преступления Холокоста. В ответ Петро заявил, что не намерен умалять исторические преступления, а, напротив, хочет предупредить о возможности «нового Холокоста» против народов «третьего мира».

Постпред Израиля в ООН Дани Данон, комментируя выступление Петро, сказал: «Неясно, что он принимал перед сегодняшним обсуждением, но ничего не оправдывает его слова». Данон отметил, что «легитимизация подобной риторики оскорбляет память жертв Холокоста и подрывает доверие к ООН».

Густаво Петро остается одним из самых резких критиков Израиля среди лидеров Латинской Америки. В мае 2024 года Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за войны в Газе. Тогда Петро заявил, что страны не могут оставаться пассивными перед лицом происходящего, и обвинил израильское руководство в «поддержке геноцида».