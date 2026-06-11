Президент Сербии хочет сменить должность. О чем он думает каждый день?

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассматривает возможность уйти в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра страны.

По словам сербского лидера, он может покинуть свой пост даже раньше, чем через три–четыре месяца. Вучич также отметил, что «каждый день» думает о возможности выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра.

Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году, а в 2022-м был переизбран на второй срок. Его президентские полномочия истекают в 2027 году.