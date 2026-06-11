Атака на Крым: взрывы, поврежденные мосты. А бензина все нет

В аннексированном Крыму в ночь на 11 июня раздавались взрывы, мониторинговые каналы сообщали о поврежденных мостах на сухопутных въездах. А российские власти заявили, что 11 июня в городе не будут продавать топливо, поскольку бензовозы не смогли заехать.

С полуночи стали сообщать о дронах в Крыму, атака длилась примерно несколько часов. В частности, «Крымский ветер» пишет о взрыве в Севастополе: «Похоже на прилет, была вспышка в районе Казачьей бухты». Также в Telegram писали о взрыве на автомобильном мосту возле города Армянск. Там утром сообщили о нескольких мощных взрывах и пожаре. По состоянию на утро в соцсетях отметили, что в Армянске повреждены два автомобильных моста — на въезде в город со стороны захваченной РФ части Херсонской области Украины и на выезде в сторону Красноперекопска. Также повреждены грузовики.

В Симферополе после нескольких мощных взрывов возник пожар. Очевидцы сообщали о взрыве/попадании в Бахчисарае. В Севастополе в некоторых районах после взрыва пропало электричество, на рассвете после нескольких взрывов возник пожар в районе воинской части в Стрелецкой бухте.

В то же время «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе новых QR-кодов для приобретения топлива не будет: «К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли приехать. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС «ТЭС» завтра нет смысла. Что касается срока действия QR-кодов, то сегодня все ранее выданные будут деактивированы». Он уточнил, что сегодня сети ТЭС будут заправлять машины коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур.