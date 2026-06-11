Нефть снова дорожает

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Цена одного барреля азербайджанской нефти повысилась на 1,09 доллара США, или на 1,14%, и составила 96,36 доллара США.
На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Цена одного барреля азербайджанской нефти повысилась на 1,09 доллара США, или на 1,14%, и составила 96,36 доллара США.
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