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США могут похитить еще одного президента

10:12 1179

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Однако окончательное решение примет президент Дональд Трамп, добавил он.

«Все опции находятся на столе», — сказал Хегсет в разговоре с журналистами.

В мае Politico со ссылкой на источники сообщило о подготовке Южным командованием США потенциальных боевых действий на Кубе. По данным издания, Белый дом разочарован, что американское давление не привело к уступкам со стороны Кубы. The New York Times сообщала о возможных планах США захватить бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют Кубе. После этого на острове начался энергетический кризис. 1 мая американский президент ввел новые санкции против руководства Кубы.

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