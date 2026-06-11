США могут похитить еще одного президента

«Все опции находятся на столе», — сказал Хегсет в разговоре с журналистами.

В мае Politico со ссылкой на источники сообщило о подготовке Южным командованием США потенциальных боевых действий на Кубе. По данным издания, Белый дом разочарован, что американское давление не привело к уступкам со стороны Кубы. The New York Times сообщала о возможных планах США захватить бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют Кубе. После этого на острове начался энергетический кризис. 1 мая американский президент ввел новые санкции против руководства Кубы.