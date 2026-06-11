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Армянскую рыбу Россия заменит иранской

10:36 655

Россия нарастила импорт рыбы из других стран для замещения поставок из Армении, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию», — сказал Данкверт ТАСС .

По его словам, «чем больше поставщиков, тем легче работать», так как при поставках из одной страны есть риск появления дефицита продукции.

С конца мая Россия ограничила поставки из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, плодов косточковых культур и свежего винограда, баклажанов, картофеля и сухофруктов. С 2 июня Россия обязала Армению приостановить сертификацию живой рыбы, предназначенной к экспорту в Россию. Ограничения ввели якобы из-за «нарушения фитосанитарных норм».

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