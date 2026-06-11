Армянскую рыбу Россия заменит иранской

Россия нарастила импорт рыбы из других стран для замещения поставок из Армении, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию», — сказал Данкверт ТАСС .

По его словам, «чем больше поставщиков, тем легче работать», так как при поставках из одной страны есть риск появления дефицита продукции.

С конца мая Россия ограничила поставки из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, плодов косточковых культур и свежего винограда, баклажанов, картофеля и сухофруктов. С 2 июня Россия обязала Армению приостановить сертификацию живой рыбы, предназначенной к экспорту в Россию. Ограничения ввели якобы из-за «нарушения фитосанитарных норм».