USD 1.7000
EUR 1.9632
RUB 2.3552
Подписаться на уведомления
США бомбили Иран. КСИР обещает превратить Ближний Восток в «ад» для Америки
Новость дня
США бомбили Иран. КСИР обещает превратить Ближний Восток в «ад» для Америки

Китай завершил спецоперацию

10:41 632

Министерство транспорта Китая объявило о завершении специальной операции в морской акватории к востоку от Тайваня, сообщает агентство «Синьхуа».

Патрульная и правоохранительная миссия была выполнена морскими службами провинций Фуцзянь и Гуандун, операция проходила 6—10 июня.

В сообщении министерства говорится, что спецоперация была направлена на подтверждение морской административной юрисдикции Китая, укрепление потенциала дальнего патрулирования и правоохранительной деятельности. Также преследовались цели повышения уровня контроля за судоходством в ключевых акваториях, обеспечения безопасности движения судов и защиты суверенитета. В ходе спецоперации было проинспектировано 198 проходящих судов и «устранены нарушения с участием трех судов».

6 июня власти Китая объявили о начале специальной операции на море у восточного побережья острова Тайвань. «Синьхуа» передавало, что Пекин расценивает свое решение как «необходимую меру» в ответ на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по установлению морской границы в этом районе.

Атака на Крым: взрывы, поврежденные мосты. А бензина все нет
Атака на Крым: взрывы, поврежденные мосты. А бензина все нет обновлено 10:23
10:23 2572
Президент Сербии хочет сменить должность. О чем он думает каждый день?
Президент Сербии хочет сменить должность. О чем он думает каждый день?
00:44 3075
Президент Колумбии обвинил Израиль в «нацизме»
Президент Колумбии обвинил Израиль в «нацизме»
00:24 2673
Свалить Пашиняна не вышло. В ход идет тяжелая артиллерия?
Свалить Пашиняна не вышло. В ход идет тяжелая артиллерия? Наша аналитика
10 июня 2026, 22:48 10074
Неожиданный союзник Анкары
Неожиданный союзник Анкары Эрдоган комментирует для haqqin.az; все еще актуально
10 июня 2026, 15:32 8467
Россия готовит 115 тысяч солдат
Россия готовит 115 тысяч солдат
10 июня 2026, 23:30 6652
США бомбили Иран. КСИР обещает превратить Ближний Восток в «ад» для Америки
США бомбили Иран. КСИР обещает превратить Ближний Восток в «ад» для Америки видео; обновлено 08:35
08:35 13429
Дорога, которую построил Абдулхамид II, пойдет через Азербайджан в Европу...
Дорога, которую построил Абдулхамид II, пойдет через Азербайджан в Европу...
10 июня 2026, 20:18 6613
«Белый орел» рассорил Украину с Польшей
«Белый орел» рассорил Украину с Польшей Старые обиды соседей
10 июня 2026, 13:31 4622
Президент Финляндии отказался от предложения Украины
Президент Финляндии отказался от предложения Украины
10 июня 2026, 22:29 4605
США ударили по индийцам. Индийцы возмущены
США ударили по индийцам. Индийцы возмущены
10 июня 2026, 21:47 4785

ЭТО ВАЖНО

Атака на Крым: взрывы, поврежденные мосты. А бензина все нет
Атака на Крым: взрывы, поврежденные мосты. А бензина все нет обновлено 10:23
10:23 2572
Президент Сербии хочет сменить должность. О чем он думает каждый день?
Президент Сербии хочет сменить должность. О чем он думает каждый день?
00:44 3075
Президент Колумбии обвинил Израиль в «нацизме»
Президент Колумбии обвинил Израиль в «нацизме»
00:24 2673
Свалить Пашиняна не вышло. В ход идет тяжелая артиллерия?
Свалить Пашиняна не вышло. В ход идет тяжелая артиллерия? Наша аналитика
10 июня 2026, 22:48 10074
Неожиданный союзник Анкары
Неожиданный союзник Анкары Эрдоган комментирует для haqqin.az; все еще актуально
10 июня 2026, 15:32 8467
Россия готовит 115 тысяч солдат
Россия готовит 115 тысяч солдат
10 июня 2026, 23:30 6652
США бомбили Иран. КСИР обещает превратить Ближний Восток в «ад» для Америки
США бомбили Иран. КСИР обещает превратить Ближний Восток в «ад» для Америки видео; обновлено 08:35
08:35 13429
Дорога, которую построил Абдулхамид II, пойдет через Азербайджан в Европу...
Дорога, которую построил Абдулхамид II, пойдет через Азербайджан в Европу...
10 июня 2026, 20:18 6613
«Белый орел» рассорил Украину с Польшей
«Белый орел» рассорил Украину с Польшей Старые обиды соседей
10 июня 2026, 13:31 4622
Президент Финляндии отказался от предложения Украины
Президент Финляндии отказался от предложения Украины
10 июня 2026, 22:29 4605
США ударили по индийцам. Индийцы возмущены
США ударили по индийцам. Индийцы возмущены
10 июня 2026, 21:47 4785
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться