Китай завершил спецоперацию

Министерство транспорта Китая объявило о завершении специальной операции в морской акватории к востоку от Тайваня, сообщает агентство «Синьхуа».

Патрульная и правоохранительная миссия была выполнена морскими службами провинций Фуцзянь и Гуандун, операция проходила 6—10 июня.

В сообщении министерства говорится, что спецоперация была направлена на подтверждение морской административной юрисдикции Китая, укрепление потенциала дальнего патрулирования и правоохранительной деятельности. Также преследовались цели повышения уровня контроля за судоходством в ключевых акваториях, обеспечения безопасности движения судов и защиты суверенитета. В ходе спецоперации было проинспектировано 198 проходящих судов и «устранены нарушения с участием трех судов».

6 июня власти Китая объявили о начале специальной операции на море у восточного побережья острова Тайвань. «Синьхуа» передавало, что Пекин расценивает свое решение как «необходимую меру» в ответ на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по установлению морской границы в этом районе.