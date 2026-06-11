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В Северной Ирландии не стихают массовые беспорядки

11:12 236

В Северной Ирландии вторую ночь подряд вспыхнули столкновения между правоохранителями и протестующими, возмущенными нападением с использованием ножа, произошедшего в начале недели. Об этом сообщает The Gurdian.

Полиция применила водометы, чтобы разогнать толпу из около 300 протестующих, которые сожгли грузовик и бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью.

Многие протестующие на кольцевой развязке Сэндиноуз (в восьми милях от Белфаста) были одеты в темную одежду и маски для лица, и, как сообщается, планировали атаковать гостиницу, в которой размещались мигранты.

Толпа попыталась поджечь заброшенный дом в том же районе, некоторые из них бросали бутылки с коктейлем Молотова.

Как сообщалось, вечером во вторник в Белфасте вспыхнули масштабные волнения между протестующими и полицией. Во время беспорядков были подожжены дома, автомобили и автобус в ответ на нападение с использованием ножа. Мигрант из Судана пытался отрезать жертве голову прямо посреди улицы в городе Белфасте. Прохожие вмешались и остановили преступника, а пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии. Мигранту предъявили обвинение в покушении на убийство, он под стражей.

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