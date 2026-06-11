Богатый опыт и новые идеи: азербайджанские инженеры в Европе вновь на одной платформе

В немецком городе Гамбурге в рамках «Года градостроительства и архитектуры» состоялся «III Форум азербайджанских инженеров, проживающих в Европе». Мероприятие на тему «Технологии и процессы умного города» было организовано Альянсом азербайджанцев Германии при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

В форуме приняли участие азербайджанские инженеры и архитекторы, работающие в различных странах Европы, азербайджанские и зарубежные специалисты по градостроительству, представители науки и бизнеса. Основная цель мероприятия заключалась в обсуждении инновационных подходов в области современного градостроительства, обмене передовым международным опытом, а также расширении сотрудничества между азербайджанскими специалистами, проживающими за рубежом. Церемония открытия началась с исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия и почтения светлой памяти сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Алтай Рустамли рассказал об итогах предыдущих форумов, поделился мнением о перспективах. Доцент Рурского университета Германии, профессор Эльхан Садыгзаде выступил с кратким докладом об основных результатах форумов азербайджанских инженеров, проживающих в Европе. «Организация форумов специалистов, работающих за рубежом и представляющих одну отрасль, стала уже традицией. Достигнутые успехи свидетельствуют о том, что эти мероприятия создают уникальные и более устойчивые возможности для обмена знаниями и опытом», - сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов. Председатель также подробно остановился на стратегических проектах комитета, отметил, что деятельность азербайджанцев мира постоянно находится в центре внимания Азербайджанского государства, в том числе Президента Ильхама Алиева. Ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчехра Мамедова подчеркнула, что форумы — это не только дискуссионная площадка, но и динамичная среда, в которой формируются интеллектуальные открытия и творческое вдохновение. Член правления Агентства по интеллектуальной собственности Санан Тапдыгов и советник посольства Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия Рухлан Набиев выразили уверенность в том, что форум обещает успешную перспективу, и высказали предложения по углублению сотрудничества между азербайджанскими и зарубежными инженерами.

На мероприятии, в котором приняли участие сотни специалистов из 11 стран Европы, более 40 городов Германии, был показан видеоролик, отражающий историю развития инженерной науки, а также достижения предыдущих форумов. На форуме доценту Рурского университета Германии Эльхану Ричарду Садыг-заде, чье имя входит в таблицу рейтинга 2 процентов лучших ученых мира, была вручена медаль Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности». На мероприятии, проведенном под модерацией члена правления Альянса азербайджанцев Германии, руководителя Дома Азербайджана в Штутгарте Гюнай Мирзоевой, подробно говорилось о проектах, реализуемых Азербайджаном в области градостроительства и архитектуры, в частности, концепциях «умный город» и «умное село», созданных на освобожденных от оккупации территориях. Инженеры провели обмен мнениями по таким актуальным темам, как цифровая трансформация, устойчивое развитие городов, внедрение искусственного интеллекта в городское управление, энергоэффективность, интеллектуальные транспортные системы и экологические решения, высказали суждения о краткосрочных и долгосрочных планах в этих направлениях. В рамках форума был подписан «Меморандум о взаимопонимании в области дальнейших научных исследований и изысканий» между Бранденбургским технологическим университетом Германии и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства. Гости проявили большой интерес к выставке фотоснимков немецких памятников в Азербайджане, организованной в месте проведения мероприятия. Форум продолжился различными панельными дискуссиями, посвященными темам «Smart City и европейский опыт в градостроительстве» и «Города будущего, строительство, цифровизация и устойчивость».