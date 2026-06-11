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«Никаких компромиссов»: Трамп торопит республиканцев

11:05 379

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе как можно скорее принять законопроект о согласовании бюджета на $350 млрд, который, среди прочего, предусматривает дополнительные инвестиции в оборону.

«Никаких игр, никаких задержек и никаких слабых компромиссов! Сделайте это как можно скорее», — написал он в Truth Social. Трамп заявил, что документ позволит довести военный бюджет страны до $1,5 трлн. По его словам, средства планируется направить на развитие системы ПРО «Золотой купол», создание «Золотого флота», программы самолетов F-47 и B-21, наращивание запасов боеприпасов, а также развитие космических и беспилотных технологий.

Президент США также призвал законодателей включить в инициативу «Закон о спасении Америки», затрагивающий избирательную систему страны.

The Hill отмечает, что пост Трампа появился спустя день после того, как в комитете по ассигнованиям Сената, включая его председателя республиканку от штата Мэн Сьюзан Коллинз, усомнились в возможности принять третий пакет мер по урегулированию конфликта с Ираном.

Комитет по ассигнованиям отвечает за распределение бюджетных средств и определяет, какие государственные ведомства могут расходовать федеральное финансирование и в каком объеме.

Вместе с тем заявление Трампа было сделано после проведения анализа, показавшего, что на пополнение запасов современного оружия, использованного США во время войны с Ираном, уйдут годы. О том, что в первые недели этого конфликта США потратили запасы критически важных боеприпасов, накапливаемых в течение нескольких лет, ранее со ссылкой на источники писала Financial Times. В конце апреля Пентагон заявил о $25 млрд, потраченных Вашингтоном на военную операцию против Ирана.

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