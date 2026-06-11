Турция и Пакистан выступили за диалог на Ближнем Востоке

Пакистан и Турция выразили надежду на скорейшее достижение взаимопонимания между всеми сторонами эскалации на Ближнем Востоке, которое способствовало бы установлению прочного и устойчивого мира в регионе.

Этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара и его турецкого коллеги Хакана Фидана, сообщили в МИД Пакистана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны обменялись мнениями о текущей региональной ситуации и подчеркнули важность диалога и сдержанности.

«Министры иностранных дел договорились поддерживать тесную координацию по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также продолжать контакты на высоком уровне для дальнейшего укрепления многогранного пакистано-турецкого партнерства», — говорится в сообщении ведомства.