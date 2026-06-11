Крупнейшее «кладбище китов» нашли в океане

В юго-восточной части Индийского океана, в зоне разлома Диамантина, ученые обнаружили крупнейшее и самое глубокое из известных «кладбищ китов», говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Останки и окаменелости китов нашли на глубине до 7002 м и на протяжении около 1200 км морского дна. Всего исследователи зафиксировали 485 окаменелостей. Часть находок датируется возрастом более 5 млн лет. Самая крупная обнаруженная туша представляла собой скелет антарктического малого полосатика длиной около 5 м.

Также были обнаружены несколько современных участков разложения китовых туш. Ученые отмечают, что такие «китовые падения» формируют локальные экосистемы на дне океана, а обнаруженный участок может представлять собой ранее не изученный «суперкоридор» подобных сообществ.