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Тайвань впервые применил HIMARS у берегов Китая

11:20 198

Во время учений на западном берегу Тайваня впервые было отработано применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA).

«Сегодня 10-й армейский корпус сухопутных войск провел боевые стрельбы из HIMARS в районе устья реки Дацзя», — указано в сообщении.

Ранее подобные тренировки проходили лишь в восточной части острова, вдали от материкового Китая.

В феврале Филиппины, Япония и США провели четырехдневные военно-морские учения вблизи пролива Баши между Филиппинами и Тайванем — впервые расширив зону маневров за пределы Южно-Китайского моря. Участники подчеркивали, что учения направлены на повышение «оперативной совместимости наших вооруженных сил для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и не должны «вызывать беспокойства».

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