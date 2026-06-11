Тайвань впервые применил HIMARS у берегов Китая

Во время учений на западном берегу Тайваня впервые было отработано применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA).

«Сегодня 10-й армейский корпус сухопутных войск провел боевые стрельбы из HIMARS в районе устья реки Дацзя», — указано в сообщении.