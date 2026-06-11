Арестован опасный гангстер Юсиф Алиев. Убийства, вымогательство, торговля наркотиками…

Он имел статус «вора в законе» и кличку «Юсуф Бакинский». Задержание произошло утром 9 июня в жилом доме на набережной Макарова. В отношении Ю.Алиева выдвинуты серьезные обвинения, включая занятие высшего положения в преступной иерархии, что может повлечь за собой наказание до 15 лет лишения свободы.

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 54-летнего Юсифа Алиева. Источник «Коммерсанта» в ГУ МВД России по городу сообщил, что Ю.Алиев находился в международном розыске с 2004 года по обвинениям, включая убийство двух и более человек.

Сегодня, 11 июня, суд Василеостровского района избрал Юсифу Алиеву меру пресечения - арест. Там он будет дожидаться решения об экстрадиции на родину. Срок содержания под стражей установлен до 18 июля 2026 года, рассказали в Объединенной пресс-службе городских судов.

В России Ю.Алиев находился нелегально: у него нет постоянной регистрации и официальной работы. Сам задержанный против ареста возражал и утверждал, что не скрывался. Суд его словам не поверил.

По данным следствия, Ю.Алиев, также известный как «Руслан Велиев», причастен к ряду тяжких преступлений. В августе 1994 года он в составе вооруженной группы похитил человека, истязал его трое суток и вымогал 182 тысячи долларов. В феврале 1995 года участвовал в другом нападении, за которое получил выкуп в 150 тысяч долларов.

Сообщается, что Юсиф Алиев стал известен российским правоохранительным органам еще в марте 2009 года, когда был задержан вместе с тремя другими «ворами в законе» в Москве во время сходки в ресторане. Тогда их подозревали в вымогательствах и похищениях людей. Среди задержанных также были лидеры азербайджанских преступных группировок Алибала Гамидов и Мамед Гусейнов, а также уроженец Грузии Теймураз Фароян. Однако вскоре после ареста Ю.Алиев был отпущен и скрылся от правосудия.

В ходе задержания выяснилось, что новый паспорт Ю.Алиева, купленный на имя «Руслана Велиева», поддельный. Было установлено, что Ю.Алиев приобрел новый паспорт за две тысячи долларов у начальника паспортного отдела Ирафского района Северной Осетии, который продавал документы всем желающим. Несмотря на это, Ю.Алиев был отпущен на свободу и впоследствии «исчез из поля зрения».

В информации, опубликованной (https://mia.gov.az/az/pressreliz/10747//) на официальном сайте МВД Азербайджана в 2009 году, говорится, что Алиев Юсиф Нуреддин оглу, 1971 года рождения, разыскиваемый по статьям 70 (бандитизм), 120 (незаконное лишение свободы), 145 (грабеж) и 146 (вымогательство путем запугивания) Уголовного кодекса Азербайджана, действовавшего до 2000 года, был задержан Алексеевским районным управлением внутренних дел Москвы. «Принимаются меры по его экстрадиции в страну», — говорится в информации.

Статья, опубликованная в «Новой Газете» в 2010 году (статья удалена из архивов издания, но фрагменты сохранились на других ресурсах - ред.), указывает на то, что Юсиф Алиев жил в России с поддельным паспортом на имя Руслана Велиева и часто появлялся в дорогих ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Он разъезжал по улицам Москвы на бронированном «Лэнд Крузере», на лобовом стекле машины была приклеена «визитная карточка» Верховного суда России. По оперативной информации, полученной российскими правоохранительными органами, Юсиф Алиев «контролировал» поставки наркотиков из Азербайджана в Россию через водителей грузовиков.