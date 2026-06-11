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США бомбили Иран. КСИР обещает превратить Ближний Восток в «ад» для Америки
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США бомбили Иран. КСИР обещает превратить Ближний Восток в «ад» для Америки

Тегеран и Вашингтон спорят о деньгах

обновлено 15:04
15:04 1694

Усилия по достижению временного соглашения о прекращении боевых действий между Ираном и США активизировались. Три иранских источника и европейский чиновник сообщили Reuters, что переговоры по деталям меморандума о взаимопонимании возобновляются, несмотря на удары, нанесенные обеими сторонами.

Воюющие стороны обсуждают, как разблокировать замороженные иранские средства.

Тегеран хочет, чтобы ему были возвращены замороженные средства в размере от 6 до 12 миллиардов долларов, в то время как Вашингтон хочет поэтапно выделять средства на гуманитарные цели и категорически отвергает возврат средств Ирану, заявил один из иранских источников агентству Reuters.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил: «Сейчас переговоры сосредоточены исключительно на технических деталях и финансовой сумме, то есть на уровне ликвидности, доступной Ирану».

Один из иранских источников сообщил, что военные действия между двумя сторонами зашли в тупик, и ни одной из сторон не удается выйти из сложившейся ситуации.

«С военной точки зрения, эта война – тупик. Американцы не смогли достичь своих целей, напав на Иран. В переговорах есть прогресс», - сказал он.

По словам источников, Иран по разным причинам, особенно из-за экономического давления и истощения населения войной и неопределенностью, стремится к прекращению ситуации, когда «ни войны ни мира» не будет.

*** 14:20

Последние американские удары лишили смысла заключенное 8 апреля соглашение о прекращении огня, заявило Министерство иностранных дел Ирана.

«Вашингтон будет нести ответственность за крайне опасную эскалацию. Государства, предоставляющие свою территорию или инфраструктуру для таких ударов, будут рассматриваться как атакующая сторона», – говорится в заявлении.

Официальный Тегеран также обвинил США в нарушении Устава ООН и норм международного права в том, что касается уважения к суверенитету и территориальной целостности государств.

Тем временем представитель вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что иранские войска находятся в состоянии «полной боевой готовности», а их мощь превышает продемонстрированную в ходе 12-дневной войны.

* * * 12:46

Переговоры о достижении соглашения между Соединенными Штатами и Ираном продолжаются. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.

По его данным, обсуждения продолжаются, несмотря на удары США по Ирану и иранские удары по объектам США на Ближнем Востоке.

Делегация Катара покинула Тегеран утром в четверг после ночных переговоров с официальными лицами Ирана. Переговоры состоялись в то время, когда США в ночь на четверг наносили удары по территории Ирана, пишет Iran International.

Подробности переговоров не раскрываются.

Катар традиционно выступает посредником в контактах между Вашингтоном и Тегераном и неоднократно использовался в качестве канала для передачи сообщений между сторонами.

Между тем иранские военные заявляют, что их мощь превышает уровень 12-дневной войны. 

Высокопоставленный представитель иранских вооруженных сил Аболфазл Шекарчи заявил в четверг, что войска полностью готовы, и военная мощь страны значительно превосходит показатели времен 12-дневной войны.

Шекарчи отверг заявления, которые он назвал заявлениями врага, о том, что иранская оборонная техника была уничтожена.

Он добавил, что иранские вооруженные силы нанесли США «тяжелые потери».

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