Тегеран и Вашингтон спорят о деньгах

Усилия по достижению временного соглашения о прекращении боевых действий между Ираном и США активизировались. Три иранских источника и европейский чиновник сообщили Reuters, что переговоры по деталям меморандума о взаимопонимании возобновляются, несмотря на удары, нанесенные обеими сторонами.

Тегеран хочет, чтобы ему были возвращены замороженные средства в размере от 6 до 12 миллиардов долларов, в то время как Вашингтон хочет поэтапно выделять средства на гуманитарные цели и категорически отвергает возврат средств Ирану, заявил один из иранских источников агентству Reuters.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил: «Сейчас переговоры сосредоточены исключительно на технических деталях и финансовой сумме, то есть на уровне ликвидности, доступной Ирану».

Один из иранских источников сообщил, что военные действия между двумя сторонами зашли в тупик, и ни одной из сторон не удается выйти из сложившейся ситуации.

«С военной точки зрения, эта война – тупик. Американцы не смогли достичь своих целей, напав на Иран. В переговорах есть прогресс», - сказал он.

По словам источников, Иран по разным причинам, особенно из-за экономического давления и истощения населения войной и неопределенностью, стремится к прекращению ситуации, когда «ни войны ни мира» не будет.