Тегеран и Вашингтон спорят о деньгах

Усилия по достижению временного соглашения о прекращении боевых действий между Ираном и США активизировались. Три иранских источника и европейский чиновник сообщили Reuters, что переговоры по деталям меморандума о взаимопонимании возобновляются, несмотря на удары, нанесенные обеими сторонами.
Воюющие стороны обсуждают, как разблокировать замороженные иранские средства.
Тегеран хочет, чтобы ему были возвращены замороженные средства в размере от 6 до 12 миллиардов долларов, в то время как Вашингтон хочет поэтапно выделять средства на гуманитарные цели и категорически отвергает возврат средств Ирану, заявил один из иранских источников агентству Reuters.
Высокопоставленный европейский чиновник заявил: «Сейчас переговоры сосредоточены исключительно на технических деталях и финансовой сумме, то есть на уровне ликвидности, доступной Ирану».
Один из иранских источников сообщил, что военные действия между двумя сторонами зашли в тупик, и ни одной из сторон не удается выйти из сложившейся ситуации.
«С военной точки зрения, эта война – тупик. Американцы не смогли достичь своих целей, напав на Иран. В переговорах есть прогресс», - сказал он.
По словам источников, Иран по разным причинам, особенно из-за экономического давления и истощения населения войной и неопределенностью, стремится к прекращению ситуации, когда «ни войны ни мира» не будет.
*** 14:20
Последние американские удары лишили смысла заключенное 8 апреля соглашение о прекращении огня, заявило Министерство иностранных дел Ирана.
«Вашингтон будет нести ответственность за крайне опасную эскалацию. Государства, предоставляющие свою территорию или инфраструктуру для таких ударов, будут рассматриваться как атакующая сторона», – говорится в заявлении.
Официальный Тегеран также обвинил США в нарушении Устава ООН и норм международного права в том, что касается уважения к суверенитету и территориальной целостности государств.
Тем временем представитель вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что иранские войска находятся в состоянии «полной боевой готовности», а их мощь превышает продемонстрированную в ходе 12-дневной войны.
* * * 12:46
Переговоры о достижении соглашения между Соединенными Штатами и Ираном продолжаются. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.
По его данным, обсуждения продолжаются, несмотря на удары США по Ирану и иранские удары по объектам США на Ближнем Востоке.
Делегация Катара покинула Тегеран утром в четверг после ночных переговоров с официальными лицами Ирана. Переговоры состоялись в то время, когда США в ночь на четверг наносили удары по территории Ирана, пишет Iran International.
Подробности переговоров не раскрываются.
Катар традиционно выступает посредником в контактах между Вашингтоном и Тегераном и неоднократно использовался в качестве канала для передачи сообщений между сторонами.
Между тем иранские военные заявляют, что их мощь превышает уровень 12-дневной войны.
Высокопоставленный представитель иранских вооруженных сил Аболфазл Шекарчи заявил в четверг, что войска полностью готовы, и военная мощь страны значительно превосходит показатели времен 12-дневной войны.
Шекарчи отверг заявления, которые он назвал заявлениями врага, о том, что иранская оборонная техника была уничтожена.
Он добавил, что иранские вооруженные силы нанесли США «тяжелые потери».