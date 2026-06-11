Завтра в Азербайджане до 34 градусов тепла

12 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако ночью в отдельных местах возможен кратковременный небольшой дождь, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Умеренный северо-западный ветер днем местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18–22° тепла, днем — 26–30° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем — 45–50%.

В некоторых районах страны ожидаются периодические дожди. Местами возможны грозы и град, преимущественно в горных и предгорных районах осадки могут быть более интенсивными.

Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17–21° тепла, днем — 29–34° тепла. В горных районах ночью ожидается 8–13° тепла, днем — 17–22°, местами 25–28° тепла.