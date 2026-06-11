Завтра в Азербайджане до 34 градусов тепла

12 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако ночью в отдельных местах возможен кратковременный небольшой дождь, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Умеренный северо-западный ветер днем местами будет временами усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 18–22° тепла, днем — 26–30° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем — 45–50%.
В некоторых районах страны ожидаются периодические дожди. Местами возможны грозы и град, преимущественно в горных и предгорных районах осадки могут быть более интенсивными.
Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 17–21° тепла, днем — 29–34° тепла. В горных районах ночью ожидается 8–13° тепла, днем — 17–22°, местами 25–28° тепла.
*** 12:56
В регионах Азербайджана с 12 по 17 июня ожидается временами дождливая погода. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что в отдельных районах осадки могут быть интенсивными, вероятны грозы и град. В некоторых горных и предгорных районах осадки могут усилиться.
В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки и сели на некоторых горных реках.