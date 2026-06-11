Третий срок Трампа

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах с сотрудниками допускал возможность выдвижения на третий президентский срок, поскольку опасался преждевременно приобрести статус «хромой утки» и утратить политическое влияние. Об этом сообщил Reuters бывший высокопоставленный чиновник администрации американского лидера.

«Хромой уткой» (lame duck) в США называют выборное должностное лицо, чье влияние заметно ослабевает до официального окончания полномочий: политик остается у власти, но теряет поддержку и сталкивается с трудностями при продвижении решений.

В феврале в интервью NBC News Трамп не стал отвечать на вопрос о наличии у него планов остаться президентом США по истечении второго президентского срока: «Это было бы интересно. Но было бы ужасно, если бы я дал вам ответ, который вы ищете, — жизнь стала бы намного менее захватывающей, жизнь стала бы куда менее интересной».

Второй срок Трампа истекает 20 января 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, один человек не может избираться президентом более двух раз. Для отмены этого ограничения требуется одобрение двух третей членов обеих палат Конгресса и ратификация не менее чем 38 штатами либо созыв Конституционного конвента по инициативе двух третей штатов.